Costa Rica: duel très serré pour le second tour de la présidentielle

José María Figueres et Rodrigo Chaves © REUTERS - AFP

Texte par : RFI

Ce dimanche 3 avril, 3,5 millions d’électeurs costariciens sont appelés aux urnes pour élire leur prochain chef de l’État à l’occasion du deuxième tour des élections présidentielles. Deux candidats s’affrontent : José Maria Figueres, ex-président du Costa Rica entre 1994 et 1998, et l’économiste et ancien ministre des Finances, Rodrigo Chaves.