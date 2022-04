À la Une: 20 morts dans les affrontements entre gangs dans une prison en Équateur

Publicité Lire la suite

Des affrontements entre des gangs rivaux au sein même d'une prison de haute sécurité. L’Équateur est régulièrement confronté à ce problème. Ce dimanche encore, des violences ont éclaté au centre pénitentiaire El Turi à Cuenca, dans le sud du pays. Et encore une fois, le bilan est lourd : on parle d'au moins 20 morts.

Cinq des dépouilles retrouvées par les forces de l'ordre ont même été mutilées, rapporte le ministre équatorien de l'Intérieur dans les colonnes d'El Comercio. Patricio Carrillo précise qu’« à l'origine de ces violences, qui ont éclaté au petit matin ce dimanche, il y avait un conflit de pouvoir entre membres de différents gangs. L'un d'entre eux tente de prendre le contrôle total sur l'ensemble des détenus de la prison ».

Huit cents policiers et 200 soldats ont été mobilisés pour rétablir l'ordre dans le centre pénitentiaire. Les autorités ont annoncé tard hier soir avoir repris le contrôle d'El Turi. Mais le journal Expreso rapporte que les forces de l'ordre sont toujours sur place. « Elles passent au peigne fin chaque cellule à la recherche d'armes. Les détenus qui n'ont pas été impliqués dans les violences, les femmes notamment, sont évacués vers d'autres prisons ». Le gouvernement équatorien a exprimé « ses condoléances aux familles des défunts et annoncé qu'il allait prendre en charge le coût des cercueils », annonce de son côté le quotidien La Hora.

Les violences dans les prisons équatoriennes sont dues aussi à la surpopulation carcérale. Un problème qui existe également au Salvador et qui s'est encore accru la semaine dernière. En sept jours, l'armée et la police ont arrêté plus de 5 000 membres de gangs criminels, les tristement célèbres « Maras ». « 5 184 membres de gangs ont été capturés dans l'ensemble du pays », révèle le quotidien El Salvador qui publie aujourd'hui des photos chocs : on y voit des hommes dont les corps sont couverts de tatouages en signe d'appartenance à une Mara, vêtus d'un simple caleçon, enchaînés les uns aux autres dans une longue file au sein d'une prison ou encore serrés par dizaines dans des cellules minuscules.

C'est la réponse du président Nayib Bukele à une vague d'homicides, il y a une semaine, quand 87 personnes au Salvador ont été tués par des Maras. Depuis, le chef de l'État a sévi aussi contre les 16 000 membres de ces gangs déjà incarcérés. « Ils vont souffrir pour les crimes qu'ils ont commis », prévient le directeur des centres pénitentiaires du Salvador, Osiris Luna, dans le journal El Mundo. « Ces détenus dorment maintenant à même le sol, matelas et draps leur ont été enlevés tout comme les articles d'hygiène, ils n'ont le droit qu'à deux repas par jour, ne peuvent plus sortir de leurs cellules, ni recevoir de visites ».

Et c'est dans ce cadre que les députés du parti présidentiel proposent une loi qui instaurerait, si elle était adoptée, la peine de mort. Parce que, à en croire l'un de ces élus, interviewé par le site d'information Contra Punto, « les membres des gangs ne comprennent pas la réinsertion, ils ne peuvent pas s'adapter à un nouveau mode de vie. La seule chose qui puisse les arrêter, c'est de risquer la peine de mort ».

« Une grande majorité des Salvadoriens approuvent ces mesures adoptées pour lutter contre la violence des gangs », veut croire Ultima Hora. Seule le journal La Prensa Grafica ose aujourd'hui une note critique : « décréter l'État d'urgence ne signifie pas la suspension de l'État de droit », s'exclame l'éditorialiste qui poursuit: «Toutes ces mesures juridiques exceptionnelles ne nous feront pas oublier que ce qui manque cruellement, c'est une stratégie globale. Une stratégie capable de garantir la sécurité des Salvadoriens et le contrôle du territoire national tout en respectant les droits inscrits dans notre Constitution ».

Il y a une semaine, en Colombie, l'armée menait une opération contre les dissidents de la guérilla des FARC. Onze personnes ont été tuées dans le département Putumayo. Toutes sont des guérilleros, soutient le gouvernement colombien. Faux, s'exclament les familles des victimes : sept des onze personnes décédées lors de l'opération militaire étaient des civils, parmi eux des indigènes et un adolescent. « Pourquoi y a-t-il une telle différence entre la version du gouvernement et celle des organisations indigènes et des défenseurs des droits de l'homme", s'interroge l'éditorialiste d'El Espectador qui réclame « de toute urgence l'ouverture d'une enquête internationale indépendante ».

