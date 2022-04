Le conservateur Rodrigo Chaves élu président du Costa Rica

L'ancien ministre des Finances du Costa Rica Rodrigo Chaves s'adresse à ses partisans à son quartier général à San José après avoir remporté le second tour de l'élection présidentielle, dimanche 3 avril 2022.

Le candidat du nouveau parti progrès social-démocrate a remporté, le 3 avril, le second tour de l’élection présidentielle avec 52,9 % des voix face au représentant du parti de libération nationale et ex-président, José Maria Figueres.

Avec notre correspondante dans la région, Gwendolina Duval

À 60 ans, Rodrigo Chavez, un ancien cadre de la Banque mondiale, devient le 49e président du Costa Rica. Le candidat centriste José Maria Figueres a reconnu la victoire du candidat du PPSD qui a recueilli 52,9 % des suffrages, contre 47,1 % pour l'ex-président du Costa Rica entre 1994 et 1998.

Ce deuxième tour du scrutin présidentiel, qui a eu lieu car aucun des candidats n’avait obtenu 40 % au 1er tour, s’est déroulé sans incident. C’est sans susciter un grand enthousiasme que les Costariciens ont choisi un candidat polémique. Le Tribunal suprême des élections a officialisé les résultats et comptabilisé un taux de participation de 57,15 %.

« Je reçois avec la plus profonde humilité cette décision sacrée du peuple costaricien (...) Ce résultat n'est pour moi ni une médaille, ni un trophée, mais une énorme responsabilité », a-t-il déclaré après l'annonce des résultats.

Rodrigo Chaves, l'outsider devenu président

Rodrigo Chaves, un économiste qui a claqué la porte du ministère des Finances du gouvernement sortant au bout de seulement 180 jours, a suivi une trajectoire fulgurante durant la campagne électorale. Qualifié en outsider lors du premier tour le 6 février à la tête du tout nouveau Parti Progrès Social Démocratique (PPSD), il a très vite grimpé dans les sondages durant les deux mois de l'entre-deux tours.

Rodrigo Chaves est finalement élu au terme d’une campagne populiste durant laquelle il n’a cessé d’attaquer la politique politicienne et d'exprimer sa volonté de se démarquer des partis traditionnels dont son adversaire José Maria Figueres était un représentant.

Le nouveau président ne disposera cependant pas de majorité au Parlement et devra composer avec les autres partis.

Les nombreux chantiers d'un président controversé

Son programme se concentre en grande partie sur l’économie du Costa Rica. Il s’agit de la relancer après les difficultés rencontrées par le secteur touristique pendant la pandémie. Les défis du nouveau président élu consisteront entre autres à diminuer une dette extérieure équivalente à 70 % du PIB, baisser un taux de pauvreté qui avoisine les 23 % et créer de nouveaux emplois pour enrayer l’augmentation du chômage qui atteint désormais les 14 %.

Les impacts d'une crise économique que Rodrigo Chavez, ministre des Finances pendant six mois au sein du gouvernement sortant après avoir occupé plusieurs postes à la Banque Mondiale, devra relever. C’est d’ailleurs au sein de l’organisation financière internationale qu’il a été accusé et sanctionné pour des faits harcèlements sexuels à l’encontre de deux collaboratrices entre 2008 et 2013. Sa candidature à la Présidence a soulevé l’indignation de nombreuses Costariciennes.

