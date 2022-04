À la Une: couvre-feu au Pérou après des manifestations violentes

Revue de presse des Amériques

Au Pérou, un couvre-feu a été instauré ce mardi 5 avril dans la capitale Lima et la ville portuaire voisine de Callao. Le gouvernement réagit ainsi face aux manifestations violentes des transporteurs, qui protestent contre la hausse des prix du carburant. C’est à la Une de la presse. « Chaos et inaptitude », titre El Comercio, en faisant référence à la situation sociale et sa gestion par le président Pedro Castillo. Lors d’un discours à la télévision hier soir, Castillo a voulu apaiser les tensions : « J’appelle au calme et à la sérénité. La protestation sociale est un droit constitutionnel, mais elle doit se faire dans le cadre de la loi, en respectant l’intégrité des personnes, ainsi que les biens publics et privés. »

Selon le journal Peru 21, cette crise économique qui affecte les bourses des familles est le résultat de « l’incompétence d’un gouvernement qui n’a pas eu la capacité de prévoir ce scénario et encore moins le réflexe de répondre avec des stratégies adéquates pour contenir la hausse des prix du carburant, du blé, du maïs et du sucre, une inflation qui rend le panier de la ménagère plus cher. »

La réponse du gouvernement, l’augmentation du salaire minimum, est une mesure jugée populiste

« Le gouvernement… n’a pas dans sa boîte à outils une solution réaliste, énergique et responsable à la hausse des prix des aliments et de l’énergie », écrit El Comercio. « Les problèmes logistiques mondiaux, les injections massives de liquidités en 2020, la reprise de la demande avec la réouverture de l’économie et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, tous ces facteurs ont créé un puissant cocktail inflationniste mondial jamais vu depuis quatre décennies ». Confronté à ces défis, le gouvernement a opté « pour la solution de facilité, avec des propositions grandiloquentes qui sonnent bien, mais ne contribuent guère à résoudre le problème ». Le journal Expresso, de son côté, reproche au président Pedro Castillo de minimiser la crise.

Les manifestants continuent leur mobilisation et leurs blocages de routes

Expresso a recueilli le témoignage d’un camionneur qui fait état de son désarroi et de sa détermination : « Des gens humbles meurent de faim et ils sont assis là à gagner un bon salaire, Castillo mange bien en ce moment, il nous a promis beaucoup de choses et il ne fait rien, il a promis de baisser le carburant et le prix des péages. La grève est illimitée, s’ils ne trouvent pas de solution, nous n’allons pas partir, ou ce serait encore mieux que Castillo démissionne. »

Et si la guerre en Ukraine était la véritable Première Guerre mondiale ?

C’est la question que se pose l’éditorialiste du New York Times Thomas Friedmann. « Près de six semaines après le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, je commence à me demander si ce conflit n’est pas notre première véritable guerre mondiale – bien plus que la Première ou la Seconde Guerre mondiale », écrit-il, avant de continuer : « Dans cette guerre, que je considère comme une guerre mondiale connectée, pratiquement tout le monde sur la planète peut soit observer les combats sur le terrain, soit y participer d’une manière ou d’une autre, soit être affecté économiquement - quel que soit l’endroit où il vit ».

Et Friedmann de citer un exemple de l’application de messagerie instantanée Telegram, inventée par deux frères techniciens d’origine russe comme outil de communication hors de portée du Kremlin, qui « s’est imposée comme le lieu de référence pour les mises à jour de guerre en direct et sans filtre, tant pour les réfugiés ukrainiens que pour les Russes de plus en plus isolés ». L’éditorialiste conclut :« Poutine, qui n’a aucune idée du monde dans lequel il vit, en déclenchant la guerre en Ukraine, n’a pas anticipé que la planète entière regarde 24/24 ce qui se passe là-bas, et il n’a jamais pensé que les démocraties occidentales pourraient se battre ensemble contre lui. »

Au Brésil, la candidature de l’ancien président Lula à l’élection présidentielle d’octobre prochain se précise

Officiellement, l’ex-syndicaliste n’est pas encore monté sur le ring. Mais dans une interview au magazine Carta Capital il décrit déjà les premières mesures qu’il compte prendre une fois élu : parmi celles-ci, la suppression de 8 000 postes occupés par des militaires.

Il y a une semaine, Lula avait vivement critiqué la participation de militaires dans la politique, une participation qui a été considérablement renforcée par l’actuel président d’extrême droite. Et justement, sur le duel qui se profile entre Jair Bolsonaro et lui, Lula se veut prudent : « Ce sera une élection compliquée, c’est une guerre qui n’est pas encore gagnée », a déclaré celui qui reste pour l’instant en tête des sondages.

