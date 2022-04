Amazon signe des contrats géants pour des lancements de satellites avec de 3 sociétés

Le géant du commerce en ligne vient d'annoncer mardi 5 avril avoir commandé des lancements de fusées auprès de trois entreprises, dont Arianespa pour mettre en orbite les milliers de satellites de son projet Kuiper de fourniture d’internet à haut-débit.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Le montant total des trois contrats est inconnu, mais leur ampleur est impressionnante. Il s’agit tout simplement de 83 lancements de fusées dans les prochaines années. Comme on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, Amazon confie 37 lancements dont 15 en option à Blue Origin, autre société de son propriétaire, le milliardaire américain Jeff Bezos.

Et comme il ne laisse rien au hasard, Blue Origin va aussi fournir les moteurs d’un autre lanceur, ALU, co-entreprise de Boeing et Lockheed-Martin, qui va effectuer 38 lancements. Le troisième acteur, c’est Arianespace. La société opérera 18 lancements de sa base de Kourou, en Guyane, avec sa future fusée Ariane 6, soit un quasi triplement du carnet de commandes. C’est tout simplement le plus gros contrat jamais signé par le lanceur européen, qui est le seul non américain du lot.

Nous sommes très heureux, très fiers et ce succès, c’est le succès de toute la filière Ariane. C’est d’autant plus spectaculaire qu’Ariane6 n’a pas encore volé mais je crois ce que ce qui est important pour Amazon c’était de s’adresser à des acteurs établis qui connaissent leur métier et ont fait leurs preuves. Jean-Marc Astorg, directeur de la stratégie du CNES Anne Verdaguer

Amazon décide donc d’accélérer sa diversification et de concurrencer le projet Starlink d’un autre milliardaire, Elon Musk qui a pris de l’avance avec sa société SpaceX. Près de 1 500 satellites Starlink ont déjà été lancés et la société s’est déjà distinguée en fournissant des milliers de terminaux à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe. Un coup d’éclat qui ne pouvait rester sans réponse de son rival.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne