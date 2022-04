À la Une: aux Etats-Unis, l’Oklahoma vote l’interdiction quasi-totale de l’avortement

Revue de presse des Amériques

Hier mardi 5 avril pendant le vote, rapporte USA Today,plus d’une centaine de manifestants chantaient devant le Capitole d’Oklahoma City : « Laissez nos corps tranquilles avec vos interdictions », « nous en avons assez ». Si la loi est signée par le gouverneur Kevin Stitt, qui a déjà « promis de signer toutes les lois anti-avortement qui arriveraient sur son bureau », elle fera de l’avortement « un crime passible de 10 ans de prison et 100 000 dollars d’amende », écrit le New York Times. La loi a été adoptée : 70 voix pour, 14 contre, sans beaucoup de discussion ou de débat, explique le Washington Post, qui note qu’elle avait été « ajoutée à l’agenda lundi soir, prenant certains par surprise ».

Cette interdiction se met en place en Oklahoma alors que cet État est devenu une destination majeure pour les femmes du Texas qui veulent avorter, après, rappelle le New York Times, que le Texas « a adopté une loi interdisant cette procédure après les six semaines de grossesse, c’est-à-dire très tôt ». Résultat : « Depuis sept mois, l’Oklahoma tente désespérément de faire face au déluge de patientes venues du Texas », écrit le Texas Tribune : les quatre cliniques « ont augmenté les heures de travail et embauché du personnel supplémentaire pour absorber plus de 600 patientes supplémentaires par mois ». Et ces établissements voient davantage de femmes dont la grossesse est déjà avancée, la faute à des listes d’attente de plusieurs semaines. Pour autant, note le journal, ils doivent refuser beaucoup de patientes qui se tournent vers le Kansas et l’Illinois.

Le Washington Post souligne que le futur de la loi « dépend probablement de la décision de la Cour suprême des États-Unis, attendue cet été, qui pourrait renverser ou considérablement affaiblir Roe contre Wade, qui en 1973 avait garanti le droit à avorter dans tout le pays ». Le New York Times note que les États dirigés par les républicains font comme si c’était déjà le cas et tentent « de rendre l’avortement illégal dans le plus de circonstances possible ».

La presse menacée au Salvador

Au Salvador, l’Assemblée nationale a voté ce mardi un texte menaçant de 15 ans de prison quiconque écrirait ou reproduirait un texte ayant pour origine les gangs. Le président « Bukele tente de faire taire la presse sur tout ce qui concerne les gangs », titre Diario Co Latino. Le texte voté hier a provoqué « un fort débat entre les législateurs », rapporte El Salvador, « après que le parti d’opposition ARENA l’a dénoncé comme une atteinte contre la liberté de la presse ».

Dans Diario Co Latino, l’association des journalistes du Salvador estime qu’« empêcher les journalistes de rendre compte de la réalité que vivent des milliers des personnes dans les communautés contrôlées par les groupes armés n’aura aucun effet, à part créer un mirage qui ne sera pas fidèle à la réalité ». Le régime d’exception mis en place après une vague d’homicides fin mars pourrait encore durer un mois. Près de six mille membres de gangs ont été arrêtés en une semaine.

Manifestations des indigènes à Brasilia

Au Brésil, des milliers d’indigènes brésiliens campent depuis ce mardi dans la capitale pour défendre leurs droits et protester contre le gouvernement de Jair Bolsonaro - ils l’accusent d’avoir favorisé l’exploitation économique de leurs territoires.

Le campement annuel n’avait pu se tenir ces dernières années pour cause de Covid. Correio Brasiliense indique qu’hier plusieurs politiques avaient été invités dans le campement, objectif : « rapprocher les parlementaires des situations vécues par les peuples autochtones du nord du pays ». Exemple, explique dans le journal un chef de la communauté indigène : la construction du barrage hydroélectrique de Tabajara, dans le Nord-Est. Les peuples indigènes n’ont pas été consultés, et vont subir inondations et baisse de leur pêche, donc de leur nourriture.

Une lettre doit être remise mercredi et jeudi aux parlementaires et aux candidats aux futures échéances, pour qu’ils « s’engagent en faveur de la cause indigène ». Sachant, rappelle Folha de Sao Paulo, que le Congrès brésilien débat en ce moment d’« un projet de loi, proposé par le gouvernement, visant à autoriser l’exploration minière sur les terres indigènes. Le texte utilise comme justification l’augmentation des prix des engrais causés par la guerre en Ukraine ».

Flambée des prix en Haïti

« La gourde continue de dévisser », écrit Le Nouvelliste : en un an, on est passé d’environ 80 gourdes pour un dollar à 105 gourdes, et sur le marché informel il faut débourser jusqu’à 120 gourdes pour un dollar… Tout cela impacte le prix des produits de première nécessité, qui en plus font face à l’explosion du coût du fret maritime.

Une source du journal, proche de la grande importation de produits alimentaires en Haïti, explique : « Avant la Covid-19, on déboursait entre 4 et 6 000 dollars pour un container venu de Chine. Aujourd’hui, on paie 14 000 dollars ».

