Cinéma: «L'employé et le patron» de Manuel Nieto Zas, western social en Uruguay

Sur les écrans ce mercredi 6 avril, le film du réalisateur uruguayen Manuel Nieto Zas, L'employé et le patron. Découvert au festival de San Sebastian en septembre 2021, ce long-métrage qui a aussi été présenté aux Rencontres Cinélatino de Toulouse la semaine passée, met en scène deux personnages, chacun incarnant un milieu social défini, Rodrigo et Carlos, le patron et l'employé, le dominant et le dominé. Mais le scénario et les comédiens introduisent une complexité bienvenue.

Publicité Lire la suite

Rodrigo est un jeune patron certes conscient d'être fils de propriétaire terrien, mais il semble « cool », sorte de transposition uruguayenne du « bobo » pour bourgeois-bohême qui pousse la provocation dans ce monde où l'asado, le plat de viande grillée, est un rituel culinaire et social, à être végétarien... Le cheveu blondi par le surf, il gère les domaines paternels, entre l'Uruguay et le Brésil, où les employés parlent un savoureux portugnol, mélange de brésilien et d'espagnol. La pluie, qui inonde les champs de soja au Brésil, menace en Uruguay aussi. Il lui faut rapidement un conducteur d'engins pour finir de rentrer la récolte. Rodrigo embauche Carlos, le fils de Lacuesta, un vieux « gaucho », gardien de troupeau de son père. Les temps ont changé aussi Carlos conduira-t-il les gros tracteurs, alors que toute sa famille, adultes et très jeunes enfants, se déplace à cheval. Très belle photo de toute la famille Lacuesta à cheval, à contre-jour sur le vaste horizon.

Les rôles de la famille aisée, Rodrigo - interprété par Nahuel Perez Biscarte, qui donne une fragilité et une densité au personnage du patron - et les siens sont interprétés par des comédiens professionnels ; la famille de Carlos et les employés de l'estancia sont des comédiens naturels. Carlos, Cristian Borges dans la vie civile, interprète là sa vie de tous les jours : celle d'un jeune employé d'estancia passionné de chevaux. Silhouette adolescente - son personnage a dix-huit ans dans le film - et visage aussi impénétrable que celui de Rodrigo est mobile.

Dans la première partie du film, le récit se déploie sur les grands espaces de ces plaines à soja, écrasées de chaleur, qui semblent sans horizon et dont les limites sont les clôtures de barbelé ou de traîtres fossés. Là les hommes se déplacent à cheval ou en jeep, selon leur condition. Le cheval est une pièce maîtresse de la culture gauchesca et une passion pour Carlos qui veut faire le raid du général Artigas, une course de 115 km du nom du « libérateur », le héros de l'indépendance des provinces du Rio de la Plata. Carlos accepte de travailler pour Rodrigo à condition de pouvoir faire cette course. La hiérarchie de classe entre le jeune propriétaire terrien et son péon semble ténue, en raison de leur commune jeunesse et d'une forme d'inconscience qui va avec. De leur paternité aussi, inquiète chez Rodrigo qui craint être le père d'un bébé « anormal » alors que Carlos a une petite fille éclatante de santé. Condition sociale exceptée, Carlos est le versant créole et brun du blond Rodrigo. Une distance de classe aussi gommée par le drame qui va toucher la famille de Carlos.

Cet accident rebat les cartes. On quitte les vastes étendues des champs pour l'estancia, de nouveaux personnages entrent en scène : les associés d'affaires du père, des employés de maison, Federica et Estefania, les compagnes des deux jeunes hommes source d'une forte tension dramatique... Le ton change, les rapports de classe se réaffirment (la génération des plus anciens est attachée à l'ordre social des choses où un cheval vaut davantage qu'un péon, où les employés sont assis sur le pont arrière de la jeep quand le maître conduit, où le syndicat des travailleurs agricoles joue la carte du procès politique contre le patron), mais le réalisateur rebrouille le jeu avec cette fameuse course à cheval que va courir Carlos avec un pur sang prêté par le père de Rodrigo et le contrat passé entre les deux familles pour arrêter les poursuites.

« L'employé et le patron », un drame social auquel la complexité des personnages et l'orchestration du récit avec ses ruptures apportent une épaisseur et une tension dramatique, qui font de ce troisième long métrage de Manuel Nieto Zas, déjà remarqué pour El lugar del hijo en 2013, une réussite.

L'employé et le patron du réalisateur uruguayen Manuel Nieto Zas avec dans les rôles principaux Nahuel Perez Biscayart et Cristian Borges. Le film sort ce 6 avril sur les écrans en France. © Eurozoom

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne