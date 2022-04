«Non lieu pour Miranda Ruiz»: en Argentine, la lutte pour le droit à l'avortement continue

Les militants des droits à l'avortement, devant le Congrès à Buenos Aires, tiennent des cintres qui symbolisent les avortements illégaux, et des pancartes «Au revoir», après le vote par le Parlement de la loi qui légalise l'avortement, le mercredi 30 décembre 2020.

C’était le 30 décembre 2020, une explosion de joie devant le Congrès à Buenos Aires. Des milliers d’Argentines célébraient la légalisation de l’avortement. Quinze mois plus tard, les mentalités et les pratiques évoluent lentement, notamment dans le nord du pays. Dans la province de Salta, le cas de Miranda Ruiz, médecin poursuivie pour avoir pratiqué un avortement supposément illégal, est devenue le symbole des pratiques qui continuent d’entraver l’accès à l’avortement.

Publicité Lire la suite

de notre correspondant à Buenos Aires,

Rouleau de scotch à la main et foulard vert autour du poignet, des militantes féministes collent des affiches sur la façade de la représentation de la province de Salta à Buenos Aires, avec ce message : « Non lieu pour Miranda Ruiz »

« Aujourd’hui, nous sommes mobilisées pour dénoncer les persécutions contre les médecins qui garantissent le droit à l’avortement. Malheureusement, il n’est pas garanti de la même manière dans toutes les provinces et toutes les villes de notre pays ». Yamila Picasso, militante féministe, fait référence aux poursuites contre Miranda Ruiz, médecin dans la ville de Tartagal, située le Nord conservateur et catholique de l’Argentine.

En août 2021, elle a pratiqué un avortement pour raison de santé sur une jeune femme enceinte de vingt semaines. Avocate à Salta, Monica Menini participe à la défense de cette médecin. « Cette décision a été validée par une équipe interdisciplinaire, par le chef de service, qui est pourtant objecteur de conscience, et par l’équipe de supervision de la santé reproductive et sexuelle de la province de Salta ».

Pourtant, quelques jours après l’interruption volontaire de grossesse, la famille de la jeune fille porte plainte, et la police locale vient arrêter Miranda Ruiz dans son hôpital. Elle est libérée quelques heures plus tard grâce à la mobilisation du mouvement féministe, mais les poursuites continuent encore aujourd’hui. Fin mars, sa demande de non-lieu a été rejetée par la justice locale.

► À lire aussi : en Argentine, le Congrès adopte la loi légalisant l'avortement

« Il y a plus de 30 témoignages dans cette affaire, et il n’y a aucune preuve qui indique que les étapes prévues par le protocole de la loi n’ont pas été respectées ». Monica Menini rappelle encore que Miranda Ruiz est la seule médecin de Tartagal à ne pas être objectrice de conscience, et donc la seule à garantir le droit à l’avortement. Pour l’avocate, le cas de Miranda Ruiz est symptomatique d’un « acharnement judiciaire » destiné à « intimider » la profession médicale.

« Avec le temps, ces poursuites finissent par être abandonnées, mais elles enferment les médecins dans des procédures judiciaires qui durent des années. Cela fait partie des méthodes utilisées pour entraver l’application effective de la loi sur l’avortement ».

Médecin dans la province de Buenos Aires et militante féministe, Julieta Bazan confirme que ces poursuites judiciaires affectent les professionnels de santé au moment de décider de pratiquer ou non un avortement : « beaucoup de professionnels de santé ont peur de ces méthodes punitives infligées à ceux qui pratiquent des avortements. Et c’est l’objectif : faire peur pour que les médecins renoncent à garantir ce droit »

La jeune médecin dénonce également les réticences d’une partie de la profession médicale à garantir le droit à l’avortement. « Cela se traduit de plusieurs manières. Ils mettent en place des obstacles, comme par exemple en retardant les prises de rendez-vous. Une autre méthode consiste à augmenter les violences obstétriques, en pratiquant des avortements sans anesthésie. Ce sont des médecins qui ne se déclarent pas objecteurs de conscience, donc sur qui on pense pouvoir compter, et qui mettent en place ce genre de pratiques ».

Si ces pratiques restent largement minoritaires au niveau national, elles témoignent du fait que la lutte pour le droit à l’avortement en Argentine n’a pas pris fin avec la légalisation de l’IVG.

► À écouter aussi : Loi sur l’avortement en Argentine: « un sujet clivant mais des mobilisations d'une ampleur inédite »

Des manifestant(e)s favorables à la légalisation de l'avortement en Argentine, face au Congrès, ce 29 décembre 2020. AFP - RONALDO SCHEMIDT

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne