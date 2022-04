Ukraine: Biden sanctionne deux grandes banques russes et les filles de Poutine

Un nouveau train de sanctions contre la Russie. Joe Biden l'avait annoncé en début de semaine, il s'agit de réagir aux macabres découvertes de Boutcha et de rendre le coût de la guerre un peu plus élevé pour les dirigeants russes et leurs proches.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Avant l'invasion, les responsables américains avaient expliqué qu'ils commenceraient directement en haut de l'échelle punitive. La Maison Blanche souligne d'ailleurs que jusqu'ici, les sanctions étaient déjà les plus fortes jamais imposées à un pays dans l'histoire.

Mais il est manifestement encore possible de faire plus dur. Plus dévastateur, explique même le communiqué de la présidence. Concrètement, la plus grande institution financière russe et la plus grande banque privée du pays auront leurs avoirs en rapport avec les États-Unis complètement bloqués, ce qui sous-entend que ce n'était pas encore le cas.

Tous les nouveaux investissements américains en Russie sont aussi interdits, pour isoler la Russie de l'économie mondiale. Il faut dire que plus de 600 multinationales ont déjà décidé de quitter le pays.

►À relire : Pourquoi la Russie se rapproche du défaut de paiement

Il y a aussi des mesures personnelles. Elles concernent le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et l'ancien président et chef du gouvernement Dmitri Medvedev. Vladimir Poutine et son fidèle ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov faisaient déjà l'objet de mesures.

Elles sont dorénavant étendues à leur famille, et notamment aux deux filles adultes du maître du Kremlin. Ces dernières sont soupçonnées, aux États-Unis, de servir comme d'autres de prête-nom pour leur père, dont la fortune et les possessions restent très difficiles à évaluer et à tracer.

Sanctions : quid des partenaires des États-Unis ? Les nouvelles sanctions américaines devaient être décidées en coordination avec le G7 et l'Union européenne. Dans la foulée des annonces de Washington, Londres a d'ailleurs annoncé également l'interdiction de tout investissement en Russie, des sanctions dans les secteurs de la finance et de l'énergie, ainsi que des oligarques. L'objectif, selon la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss, consiste à « décimer la machine de guerre » du président de la Fédération russe. « Avec nos alliés, nous montrons à l'élite russe qu'elle ne peut se laver les mains des atrocités commises sur ordre de Poutine », peut-on lire dans son communiqué. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a estimé ce mercredi que l'UE devrait « tôt ou tard » embrayer et prendre des sanctions sur le pétrole et le gaz russes. L'Italie « suivra les décisions », et notamment un éventuel embargo sur le gaz, « pas encore sur la table », a pour sa part assuré le Premier ministre Mario Draghi. Toutefois, les diplomates de l'Union ne sont pas encore parvenus à ce jour à un accord entre eux en vue d'un cinquième train de sanctions, comme proposé mardi par la Commission. La faute à des questions techniques, dont celle de l'impact sur les contrats en cours sur le charbon, selon trois sources mentionnées par l'agence Reuters. Si les diplomates européens se disent optimistes sur la possibilité d'un compromis du Comité des représentants permanents des États membres auprès de l'UE (Coreper) ce jeudi, la position hongroise traduit toute la difficulté pour les États membres, divisés entre eux sur la question russe, et pour beaucoup dépendants de leurs importations sur le plan énergétique. Avec agences



© RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne