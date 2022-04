À la Une: soulèvement social au Pérou, l'étau se resserre autour de Pedro Castillo

Revue de presse des Amériques

Le président péruvien fait face à une mobilisation générale du pays contre la hausse du coût de la vie. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les mesures prises en urgence par le chef de l’État pour calmer la rue n’ont pas eu l’effet espéré. Ni la suspension d’une taxe sur les carburants ni l’augmentation du salaire minimum n’ont apaisé les manifestants.

Bien au contraire : après les transporteurs et les agriculteurs, c’est maintenant au tour des enseignants et des travailleurs du bâtiment de rejoindre le mouvement de contestation, note le journal Peru 21. Hier, un manifestant a été tué et 15 autres personnes blessées, parmi elles douze policiers, quand les forces de l’ordre ont tenté de lever dans le sud des barricades qui bloquent l’un des principaux axes routiers du Pérou, l’autoroute panaméricaine. « Les blocages sont aussi de plus en plus nombreux sur d’autres axes routiers du pays », annonce La Republica.

Motion de l’opposition soumise au vote

Le président se rendra aujourd’hui à Huancayo, à 300 kilomètres à l’est de Lima pour y participer à un Conseil de ministre « décentralisé », et ce « à l’un des moments les plus critiques de l’administration Castillo », estime El Comercio, puisque « les appels en faveur de la démission du chef de l’État » se font de plus en plus nombreux. Parmi ces appels il y a cette motion d’une députée d’opposition. Le texte, qui réclame le départ du président du pouvoir, sera soumis au vote ce jeudi à l’Assemblée, rapporte le journal Correo.

Les éditorialistes de plusieurs quotidiens se joignent aujourd’hui à cet appel. El Comercio estime que « la présidence de Pedro Castillo est intenable » et qu’il serait « dans l’intérêt du pays que le chef de l’État se retire ». La Republica de son côté reproche au président de ne pas être à la tête d’un véritable gouvernement avec une vision et une stratégie pour le Pérou. Les mesures d’urgence, décidées par Pedro Castillo, ne sont rien d’autre que « des tentatives désespérées de survie », estime l’éditorialiste qui réclame « des élections générales, maintenant ! ».

Pour sortir de cette impasse, le président pourrait annoncer des changements au sein de son gouvernement. « Plusieurs ministres ont mis leurs postes à disposition », croit savoir le journal Expreso.

Venezuela : après des années d’hyperinflation, le pays n’a enregistré qu’un taux de 1,4 % d’inflation pour le mois de mars

C’est ce qu’a annoncé ce mercredi la Banque centrale du Venezuela. Ultimas Noticias, proche du gouvernement socialiste, se félicite « du taux le plus bas depuis 10 ans ». Le quotidien note aussi que sur un an, « l’inflation s’établit à 284 % ». Cela représente « moins d’un dixième de l’année précédente ». Le président Nicolas Maduro attribue cette baisse aux politiques économiques adoptées en 2018, quand le contrôle drastique de l’économie a commencé à être assoupli.

Colombie : la police intervient dans un camp de déplacés du peuple Embera à Bogota

En Colombie voisine, l’Organisation nationale indigène de Colombie a tiré la sonnette d’alarme. Hier, une unité spéciale de la police de Bogota est violemment intervenue dans un campement où sont réfugiés les membres du peuple Embera. On ne connaît pas la raison de cette intervention des forces spéciales. Mais le site d’information InfoBae rapporte que les policiers antiémeutes ont tiré des gaz lacrymogènes sur ces déplacés sans aucun avertissement préalable.

Les Emberas sont originaires des forêts du département du Choco, d’où ils ont dû fuir en raison des violences commises par des guérilléros et autres groupes armés. Ils ont installé leur campement dans l’un des plus grands parcs publics de Bogota. Les militants des droits de l’homme réclament que la maire de la capitale protège la vie des enfants, des personnes âgées et des femmes enceintes dans ce camp des déplacés particulièrement vulnérables.

