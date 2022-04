Etats-Unis: le Sénat confirme la juge afro-américaine Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême

Un jour historique aux Etats-Unis. Pour la première fois, une femme noire va siéger à la Cour suprême, la plus haute juridiction du Pays. La nomination de la juge Ketanji Brown Jackson a été confirmée par le Sénat.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« Sur ce vote, il y a 53 oui. Il y a 47 non et cette nomination est confirmée ». C’est Kamala Harris, la première femme noire américaine à avoir accédé à la vice-présidence qui se fait un plaisir, en tant que présidente de séance, d’annoncer le résultat de ce vote historique et de déclencher un tonnerre d’applaudissements.

Cela signifie que comme prévu, tous les démocrates ont voté pour Ketanji Brown Jackson, mais aussi que trois républicains ont dépassé le profond clivage au sein du Sénat et voté également en sa faveur, comme le sénateur afro-américain de Géorgie Raphaël Warnock.

« Personne ne me volera ma joie. Je sais ce que cela signifie, pour la juge Jackson d’avoir navigué au milieu de la double menace du racisme et du sexisme pour se retrouver dans la gloire de ce moment, dans toute son excellence. Voir la juge Jackson s’élever jusqu’à la Cour suprême reflète la promesse de progrès sur laquelle repose notre démocratie ».

Il aura donc fallu attendre la 116e nomination en 233 ans d’histoire de la Cour suprême pour qu’une Afro-américaine y entre. Pour y parvenir, Ketanji Brown Jackson a dû effectuer un parcours exemplaire. A 51 ans, elle a été à la fois avocate dans le secteur public et une juge fédérale respectée dans l’un des tribunaux les plus prestigieux du pays, à Washington, tout ça après de brillantes études de droit à Harvard, l’une des meilleures universités américaines.

Le vote, Ketanji Brown Jackson y a assisté à la Maison Blanche. La présidence a diffusé des photos d’elle en compagnie du président Joe Biden qui l’a choisie pour remplacer Steven Breyer, un autre juge de tendance libérale qui partira à la retraite à l’été. Ketanji Brown Jackson s’exprimera ce vendredi, toujours à la Maison Blanche, en compagnie du président et de la première vice-présidente noire Kamala Harris. C’est elle qui a présidé ce vote historique. Mais d’ores et déjà, les démocrates se félicitent de ce résultat. Pour eux, désormais, la Cour suprême va ressembler davantage aux Etats-Unis.

En revanche, les sénateurs républicains les plus radicaux ont fait, eux, une promesse. Si leur camp remporte la majorité lors des prochaines élections de mi-mandat, ils ne laisseront jamais passer un nominé comme ça. Comme ça, c’est-à-dire comme la juge Ketanji Brown Jackson, qu’ils considèrent comme étant la juge la plus à gauche de toute l’histoire de la Cour suprême.

