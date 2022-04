À la Une: confirmation de Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême des États-Unis

Revue de presse des Amériques

« L’histoire des États-Unis en marche », titre USA Today, au-dessus d’une photo de Ketanji Brown Jackson tout sourire. « Une histoire suprême » pour El Diario. Le New York Times, qui parle d’un « moment clé », a choisi un cliché très officiel de la juge, concentrée, peut-être songeuse, devant la tâche qui l’attend. Dans son éditorial, le Los Angeles Times donne une idée de la secousse sismique que représente l’arrivée d’une Afro-Américaine à la Cour suprême : « Est-ce que le révérend Martin Luther King, qui la nuit précédant son assassinat avait dit au public qu’il était allé au sommet de la montagne et avait vu la terre promise, est-ce que lui-même aurait pu imaginer un jour pareil ? »

Dans USA Today, la journaliste afro-américaine Eileen Rivers souligne que ce sont des hommes noirs qui ont été le visage du Mouvement pour les droits civiques dans les années 1960, et des femmes blanches qui ont été celles du mouvement féministe - éclipsant les Afro-Américaines. Mais « nous avons persévéré », se félicite Eileen Rivers, « et Jackson va montrer une fois de plus au monde la puissance de la persévérance des femmes noires ». Le New York Times a justement rencontré des Afro-Américaines étudiantes en droit à l’université de Harvard - où Ketanji Brown Jackson a fait ses études. Parmi elles, Maria K. Watson « la remercie pour toutes les étapes difficiles qu’elle a traversées, tout le travail qu’elle fait pour que le passage soit libre – ou au moins un peu plus libre – pour celles qui viendront après elle ».

Une Cour à majorité toujours conservatrice

La presse américaine note que, même si cette nomination reste historique, la Cour reste très conservatrice. Le président Joe Biden avait clairement dit qu’il voulait une Cour qui ressemble davantage aux États-Unis, rappelle le Washington Post, mais « pour le moment, cette nomination n’aura pas d’impact sur une Cour pleine à craquer de conservateurs, prise dans une bataille politique plus intense que jamais ». Et cela, écrit le New York Times, même si la Cour est censée être collégiale et que Ketanji Brown Jackson a la réputation de toujours viser le consensus.

Alors certes, « elle ne va faire changer personne d’avis sur l’avortement ou les armes », estime dans le Boston Globe Erwin Chemerinsky, la doyenne de l’école de Droit de l’université de Berkeley, « mais elle est la première dans l’histoire de la Cour à avoir été avocate, la première femme noire, et cela peut vraiment influencer les autres ».

État d’urgence sur les routes du Pérou

Au Pérou, le gouvernement de Pedro Castillo a décrété l’état d’urgence sur l’ensemble des autoroutes du pays pour venir à bout des barricades qui les bloquent depuis plusieurs jours. Cet état d’urgence doit durer trente jours, note La Republica. La police a, selon le journal, indiqué que « les droits constitutionnels de liberté de circuler et de réunion seront suspendus, mais sans préciser quels tronçons des 26 000 kilomètres de route sont concernés ».

Pendant ce temps, relate Diario Correo, le Parlement a adopté une motion demandant au président Pedro Castillo de démissionner, dénonçant « une incapacité à différencier le bien du mal ». Les déclarations du Premier ministre Anibal Torres n’ont certainement pas arrangé les choses, puisque rappelle Expreso, « il a estimé que le pays devait faire les mêmes “efforts et sacrifices” » que l’Allemagne nazie « pour être une puissance mondiale ». Réactions de l’ambassade d’Allemagne, dans La Republica : « Hitler ne peut en aucune manière servir de référence ».

Et dans Peru 21, l’ambassade d’Israël insiste : « les régimes de mort ne peuvent pas être pris comme signes de progrès ». Anibal Torres est revenu sur ses propos, expliquant qu’il avait été mal compris. Et ce jeudi, s’il n’a pas écarté une démission, c’est celle du président Castillo, rapporte La Republica. Selon Peru 21, avec 76 % d’opinion négative, le président est celui « qui, en 20 ans, a perdu le plus rapidement l’appui des citoyens ».

Mort du pianiste argentin Miguel Angel Estrella

« Mort en France du grand pianiste Miguel Angel Estrella, ancien ambassadeur auprès de l’Unesco », titre La Nacion. Il avait 85 ans. Miguel Angel Estrella « a vécu une existence passionnée, dans laquelle se rejoignaient l’art et la politique », écrit La Gaceta- le journal de Tucuman réserve aujourd’hui une place toute particulière au pianiste, originaire de cette région du nord-ouest de l’Argentine. Et rappelle que « le coup d’État de 1976 l’a forcé à l’exil. Il a alors cherché refuge en Uruguay, où les militaires l’ont arrêté et torturé ». Le refuge, il le trouvera finalement à Paris.

La Nacion rappelle son combat infatigable pour les droits de l’homme, avec entre autres la création de l’Orchestre pour la Paix. « Les sages de la tribu nous quittent, dans une fuite incessante, douloureuse, et évidemment, inévitables », écrit dans son éditorial La Gaceta.

