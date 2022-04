«Main de Dieu» et «but du siècle»: la vente du maillot de Maradona fait débat

Sotheby's a annoncé mercredi la mise aux enchères de la tunique que portait l'idole argentine au moment de crucifier l'Angleterre en quart de finale du Mondial de football 1986. Mais alors que le maillot pourrait se vendre à plus de 5 millions de dollars, la fille de Diego Maradona a semé le doute en remettant en cause son authenticité.

De notre correspondant à Buenos Aires,

« L'homme avec le maillot de Maradona. » C'est le titre de l'autobiographie du footballeur anglais Steve Hodge. Depuis plus de 35 ans, l'ancien milieu international affirme être le propriétaire de la tunique que le « Pibe de Oro » portait lors du quart de finale de Coupe du monde contre l'Angleterre en 1986, et avec laquelle il a inscrit les deux buts les plus célèbres de sa carrière, le premier de la main et le second au terme d'une chevauchée fantastique.

Mais alors que la relique s'apprête à être mise aux enchères par la maison Sotheby's, l'une des filles de Diego Maradona, Dalma, a remis en cause l'authenticité de la tunique. « Il [Hodge] n'a pas le maillot des deux buts, mais il ne peut évidemment pas le dire, parce que l'autre, celui qu'il a, vaut beaucoup moins ! […] Je ne dis pas ça parce que cet homme essaye de se faire de l'argent avec, ce qu'il ne devrait pas faire, mais parce que c'est la vérité, et les gens qui vont participer à la vente doivent le savoir », a-t-elle lancée dans l'émission Un día perfecto sur Radio Metro, où elle est chroniqueuse.

Première ou seconde mi-temps ?

Selon Dalma Maradona, le maillot que Steve Hodge a reçu des mains de l'idole argentine, et qui sera mis aux enchères le 20 avril, serait en réalité celui porté par Maradona en première mi-temps, avant qu'il inscrive les buts passés à la postérité comme « la main de Dieu » et « le but du siècle ».

🇦🇷⚽️🔟 35 ans jour pour jour après le but du siècle de Maradona aux Anglais, les Argentins sont invités à 16h09 à revivre ensemble, volume à fond, le mythique commentaire de Víctor Hugo Morales pour rendre hommage à Diego.



🎙 TA-TA-TA-TA-TA-TA !pic.twitter.com/FlQmZ01lIY — Georges Quirino Chaves (@georgesquirino) June 22, 2021

Le maillot de la seconde mi-temps serait en la possession d'une autre personne, dont elle refuse de révéler l'identité. Des informations que la fille de l'ancien capitaine de l'Albiceleste assure tenir de son père lui-même : « On a eu des discussions à ce sujet, il me l'a dit : "Pourquoi j'aurais donné le maillot le plus important de ma vie ?" »

Une version confirmée par sa mère, Claudia Villafañe, pour qui « ce sera sa version [de Hodge] contre la nôtre ». L'enjeu est de taille, quand on sait que la tunique pourrait se vendre entre 5 et 8 millions de dollars, un record pour un maillot de football.

Sotheby's contre-attaque

La maison Sotheby's, qui organise la vente, n'a pas tardé à contre-attaquer, en faisant remarquer que l'authenticité du maillot qui a été exposé pendant 18 ans au National Football Museum à Londres n'avait jamais été remise en cause. La société de vente aux enchères a réfuté la version de la fille et de l'ex-femme de Diego Maradona en mettant également en avant l'expertise apportée par la société Resolution Photomatching, spécialisée dans l'authentification des maillots de sport grâce à l'image.

Au centre, le maillot de la discorde, celui de Diego Maradona lors du quart de finale contre l'Angleterre en 1986, exposé au Musée national de football de Manchester, en novembre 2020. AP - Jon Super

Une version accréditée par l'histoire peu commune des tuniques portées par les Argentins lors de ce quart de finale contre l'Angleterre. Mécontent des maillots extérieurs de son équipe, qui n'avaient pas de trous pour évacuer la transpiration, le sélectionneur argentin, Carlos Bilardo, avait envoyé un membre de son staff en acheter de nouvelles 48 heures avant la rencontre.

Ce n'est que la veille de la rencontre que Rubén Moschella était revenu avec des tuniques qui avaient trouvé grâce aux yeux du sélectionneur. Mais celles-ci étaient vierges : il avait donc fallu les floquer et coudre les écussons à la hâte. Selon la maison Sotheby's, ce sont ces imperfections dues à cette urgence qui ont permis d'authentifier le maillot qui sera mis en vente, en le comparant à des photos du match.

