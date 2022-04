Washington: les défenseurs des droits célèbrent la nouvelle juge de la Cour suprême

Après la confirmation de l’entrée de Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême des États-Unis, de nombreuses associations de défense des droits civiques se sont données rendez-vous devant le siège de la plus haute instance judiciaire américaine, ce vendredi 8 avril, pour marquer ce moment historique.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« C’est un jour de fête pour KBJ ». Ketanji Brown Jackson n’est pas encore en fonction qu’elle est déjà connue par ses initiales. Comme avant elle RBG, Ruth Bader Ginsburg, disparue en 2020 et devenue une icône. Ketanji Brown Jackson sera la première femme noire à siéger à la Cour suprême. C’est historique.

Un « exemple formidable »

Et cela fait plaisir à Danielle, une afro-américaine 40 ans et elle-même juriste spécialisée dans les droits civiques et syndicaux : « Moi aussi on m’a dit que je ne pourrai pas prendre de cours de haut niveau. Et c’est une expérience que de nombreuses filles noires vivent : être ignorées, laissées de côté, remises en question. Mais elle a persévéré et c’est un exemple formidable pour nous toutes. »

Quelques mètres plus loin, toujours devant la Cour suprême, Mo Nicole, elle aussi avocate, elle aussi afro-américaine et elle aussi dans la quarantaine, est venue accompagnée de sa fille Chelsea, pour faire profiter de cet exemple. « C’est un exemple pour ma fille, d’être ici et de voir ce qui est possible pour elle. Elle porte une robe judiciaire. Je ne sais pas si elle veut être avocate, mais je veux juste savoir que si elle veut, elle peut. C’est bien de savoir que c’est possible », affirme-t-elle.

Faire entendre une voix ignorée

Tous les participants savent bien que la nomination de Ketanji Brown Jackson ne changera pas l’équilibre de la cour très favorable aux conservateurs. Mais ils espèrent tous qu’elle fera entendre une voix jusqu’ici ignorée pendant plus de 230 ans.

► À lire aussi : États-Unis : le Sénat confirme la juge afro-américaine Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne