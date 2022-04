Brésil: Facebook fait la chasse aux «fake news» sur la déforestation de l'Amazonie

Au Brésil, Facebook fait désormais la chasse aux « fake news », à la dissémination de fausses nouvelles sur internet. Cette semaine, Meta, le groupe qui contrôle plusieurs réseaux sociaux a débranché plusieurs comptes appartenant à des militaires qui tentaient de minimiser le problème de la déforestation en Amazonie.

De notre correspondant au Brésil,

C’est la première fois que des militaires sont « démasqués » sur un sujet très sensible, puisqu’il s’agit de l’Amazonie. Facebook a identifié deux comptes suspects appartenant à des militaires, et après enquête, il a décidé de les supprimer purement et simplement. Ils n’agissaient pas seuls : autour d’eux, il y avait toute une nébuleuse, chargée de disséminer des fausses nouvelles, et de miner la crédibilité des défenseurs de l’environnement qui alertent l’opinion sur les dangers de la déforestation.

Une opération en deux temps

L’opération de désinformation se déroulait en deux temps : une première partie vantait les mérites de l’armée, chargée de freiner la déforestation ; tandis qu’un autre groupe virtuel montait de fausses ONG pour s’attaquer aux défenseurs de l’environnement et miner la crédibilité des vraies ONG.

Ils accusaient des ONG connues de détourner de l’argent, d’être à la botte de puissances étrangères, et de manipuler des données sur la déforestation. Ce qui est évidemment farfelu, puisque les chiffres sur la poussée de la déforestation émanent d’organes officiels : au premier trimestre 2022, la déforestation a d’ailleurs progressé de 64%, par rapport à l’an dernier.

Des réseaux sociaux plus interventionnistes ?

Petit à petit, Twitter, Facebook et autres commencent à réagir. Au début, ils s’abritaient derrière une sorte de neutralité. Mais là, on voit depuis un certain temps, qu’ils n’hésitent plus à supprimer des comptes qui diffusent des fausses nouvelles. Le président Bolsonaro parle de censure quand ses proches font l’objet de telles mesures. Mais ces mesures sont nécessaires, selon la Cour suprême, qui a engagé de nombreuses actions contre les « fake news » pour défendre la démocratie.

