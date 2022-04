À la Une: l’élection présidentielle en France

Publicité Lire la suite

Les photos d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen font la Une de beaucoup de journaux du continent américain, de l’Argentine au Canada. Selon le journal argentin Clarin, « il y a deux France qui ont voté ce dimanche : celle qui gagne bien sa vie, qui n’a pas de problèmes identitaires, qui voyage, qui part en vacances et qui accepte la diversité culturelle. Et puis il y a les autres, les nouveaux pauvres de la classe moyenne », qui gagnent plus de 3 000 euros par foyer, mais dont le solde du compte bancaire est négatif au début du mois, après avoir payé le prêt immobilier, les impôts, l’électricité, le gaz, et la mutuelle. D’après Clarin,« ce sont eux qui ont voté pour l’extrême droite lors de ce premier tour, probablement pour la première fois. Ils expriment ainsi la colère et l’humiliation qu’ils ressentent ».

Le vote pour l’extrême droite et notamment Marine Le Pen inquiète Washington

Selon le site d’information Politico, l’Otan et l’Union européenne vont vivre deux semaines de forte inquiétude jusqu’au second tour. Les alliés américains et européens de la France « cherchent à évaluer si Paris restera un partenaire fiable dans la guerre contre les forces de Poutine en Ukraine », notamment dans la perspective d’une victoire de Marine Le Pen. Comme d’autres journaux, Politico souligne la proximité de la présidente du Rassemblement national avec le président russe, mais aussi son souhait de retirer la seule puissance nucléaire de l’Union européenne de la structure de commandement intégrée de l’Alliance atlantique.

« Il y a un demi-siècle, écrit le quotidien québécois Le Devoir, on retrouvait une Internationale communiste comme "cinquième colonne" de Moscou dans les sociétés européennes (PC français, italien, espagnol) ; depuis les années 2010, la nouvelle "internationale" est formée des nationalistes d’extrême droite ». Selon Le Devoir, il existe – et l’élection présidentielle en France est un test à ce sujet – un « réservoir stratégique dans les opinions publiques et les configurations politiques européennes. Ce réservoir peut miner, voire contrecarrer la volonté, affichée jusqu’à maintenant, de résister aux menées politico-militaires de Moscou ».

La politique « anti-gang » de Bukele est-elle efficace ?

Au Salvador, les autorités ont arrêté plus de 9 000 membres présumés de gangs au cours des deux dernières semaines. C’est ce qu’a annoncé le président Nayib Bukele. Mais selon la presse, il n’est pas sûr que ces mesures drastiques produisent des effets escomptés. Le journal Prensa Grafica dénonce une stratégie déjà utilisée par des gouvernements précédents, mais qui a montré ses limites. « Ces mesures policières et pénales n’ont jamais réussi à résoudre le problème de la violence au Salvador et dans d’autres pays de la région ».

Selon un expert cité par la Prensa Grafica, il y a un autre problème qui empêche une amélioration de la situation : « Il semble qu’il n’y ait ni volonté ni capacité politique de s’attaquer sérieusement au problème, car il s’agit de politiques à long terme qui transcendent les conjonctures électorales ». D’après le journal, les États-Unis se montrent de plus en plus préoccupés par les actes de violence au Salvador. Washington demande au gouvernement de Nayib Bukele d’autoriser l’extradition des chefs de gang qui ont commis des crimes aux États-Unis, ce que le Salvador refuse pour l’instant.

AMLO gagne son pari

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a gagné son pari. Lors d’un référendum hier dimanche, une majorité de Mexicains s’est prononcé en faveur de son maintien au pouvoir jusqu’à la fin de son mandat en 2024. Malgré une participation inférieure à 20%, les autorités électorales et le parti du président Morane a qualifié le référendum de succès, note le journal Milenio. L’opposition, elle, se fera un plaisir de pointer la faible participation au scrutin et l’interprètera comme une érosion de la base électorale du président, ajoute le journal. L’éditorial d’El Universal critique durement le référendum qui s’est soldé « par un échec présenté comme une victoire ». Et le journal de dénoncer « une manœuvre de l’État digne des gouvernements autorités du passé ».

