Mexique: après référendum, le président López Obrador poursuit son mandat jusqu’en 2024

Ce dimanche 10 avril, les Mexicains ont réitéré leur confiance à leur président Andres Manuel López Obrador (AMLO) selon un résultat prévisible dans un vote inédit. Presque 93 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour un référendum sur la révocation du mandat présidentiel. Ces derniers, à plus de 90% ont voté en faveur du président afin qu’il puisse aller jusqu’à la fin de son mandat dont le terme est prévu en 2024.

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

Ce scrutin, un premier du genre au Mexique avait été fortement critiqué par l’opposition qui a appelé à le boycotter. Le taux de participation s’élève à seulement entre 17 et 18% et environ 15 millions de Mexicains ont voté en la faveur du président. Malgré le nombre de votants, c’est moitié moins que lors de l’élection d’Andres Manuel López Obrador en 2018.

Participation très basse

C’est la grande déception de ces élections: le taux de participation est extrêmement bas, bien en deçà des 40% minimum requis pour que le référendum soit pris en compte et ait un quelconque effet. Malgré sa forte popularité, AMLO qui est à l’origine de ce vote et a fortement poussé pour son organisation n’a pas réussi à mobiliser ses électeurs.

Un référendum critiqué

Depuis le départ, la mise en place de ce référendum a été critiquée par ses opposants qui l’ont jugé inutile et considéré comme un exercice de démagogie populaire. Il a également fait l’objet d’importantes tensions entre le Président et l’Institut Nationale Électoral notamment pour des questions de budget. Seuls un peu plus de 57 000 bureaux de vote ont été mis à disposition des électeurs, soit environ un tiers comparé aux précédentes élections.

