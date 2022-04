À la Une: le président salvadorien s’en prend aux États-Unis et à un spécialiste des bandes armées

Publicité Lire la suite

Nayib Bukele a traité d’« ordure » sur Twitter un anthropologue travaillant sur les bandes armées. Des bandes criminelles toujours au centre de l’actualité, après une vague d’assassinats le mois dernier : 9 000 membres présumés de ces bandes auraient été arrêtées en deux semaines, selon les chiffres du gouvernement.

Le président s’est saisi de Twitter ces derniers jours sur le sujet. Il a d’abord vertement critiqué les États-Unis, s’en prenant ce dimanche au secrétaire d’État Anthony Blinken, puis ce lundi au porte-parole du département d’État Ned Price, qui avait affirmé sur Twitter que Washington continuait d’aider le Salvador à lutter contre les bandes armées. Le président, explique El Salvador, lui a répondu, toujours sur Twitter, que l’aide datait du président Trump, et que l’administration Biden « n’aidait que les bandes armées et leurs ‘libertés civiles’ ».

Des insultes présidentielles critiquées

Ce lundi, il a donc aussi insulté Juan Martinez, un « spécialiste reconnu au niveau international », précise La Prensa Grafica : le président a – en fait – repris un extrait tronqué d’une interview dans laquelle Juan Martinez expliquait « la manière dont opéraient ces bandes armées et leur rôle dans les communautés du Salvador ». Le président Bukele en a retenu que, pour l’anthropologue, elles « jouaient un rôle social nécessaire dans le pays » et par conséquent, il le traite d’« ordure ».

Osiris Luna, le directeur des Centres pénitentiaires, a aussitôt emboîté le pas au président, accusant Juan Martinez d’être « un terroriste », écrit El Salvador. Le journal reprend la réponse du spécialiste au président sur Twitter : « votre message de haine nous met en danger, ma famille et moi. Vous avez agi de manière irresponsable ». Le message présidentiel a été amplement critiqué sur les réseaux sociaux, souligne El Salvador.

La Prensa Grafica, elle, rappelle le contexte : ces insultes arrivent « six jours après que le parti au pouvoir a approuvé une réforme pénale menaçant de 15 ans de prison les journalistes qui informent sur les bandes armées ». Juan Martinez, interrogé par le journal, estime que « faire obstacle au travail » sur les bandes armées est « une tentative désespérée » pour que « les gens ne se rendent pas compte de la crise qu'ils vivent ».

Au Brésil, un rapport dévastateur sur l’orpaillage illégal

Le « garimpo », l’exploitation minière illégale, a augmenté de 46% sur les terres indigènes Yanomami, dans le nord du pays, en à peine un an, entre 2020 et 2021. Sachant qu'entre 2016 et 2020, il a explosé de 3 350%, précise Folha de Sao Paulo, qui reprend le rapport de l'association Hutukura Yanomami. Un rapport qui détaille les conséquences désastreuses de cette avancée record : déforestation, destruction des rivières, mais aussi explosion des cas de maladies comme le paludisme.

À Homoxi, explique O Globo, « le poste qui en 2020 assurait environ 6 000 consultations n’a pas atteint les mille l’année suivante, il est désormais un entrepôt d’extraction de minerai et de carburant pour les envahisseurs ». D’autant que dans la région, les mineurs bloquent les pistes d’atterrissage du secrétariat à la Santé indigène, et les utilisent pour leurs avions et hélicoptères. Le rapport dénonce « une augmentation effrayante de la violence à l’encontre des populations autochtones » : les abus sexuels sont monnaie courante : « Dès qu’elles atteignent la puberté, les filles indigènes sont convoitées et abusées sexuellement par les mineurs », écrit O Globo.

Ce lundi encore, deux indigènes ont trouvé la mort lors d’affrontement entre deux communautés, titre Folha de Sao Paulo : les mineurs auraient donné des armes aux uns pour attaquer les autres, opposés au Garimpo. Alors que faire ? « Hier, écrit le site globo.com, le ministère public fédéral a déposé une requête auprès des tribunaux pour obliger le gouvernement fédéral à adopter des mesures de protection et des opérations de police contre l’exploitation minière illégale sur les terres des Yanomami ». Rappelons que le président brésilien d'extrême droite Jair Boslonaro veut, lui, faire passer une loi autorisant les exploitations minières sur les terres indigènes.

Au Chili, Santiago réfléchit à un possible rationnement de l’eau

Emol décrit ce « plan inédit » pour faire face à la sécheresse, qui dure depuis treize ans, les quatre dernières années ayant été les plus sèches depuis qu’un système de mesure est en place. Le plan propose quatre niveaux d’alerte, qui dépendent de l’approvisionnement des fleuves Maipo et Mapocho, écrit La Tercera.

Cela va du vert, où l’on conseille d’économiser l’eau, au rouge, où des coupures d’eau seront mises en place par secteur et par jour, des coupures tournantes « pour un maximum de 24 heures et tous les quatre, six ou douze jours », en fonction du déficit d’eau à couvrir. Le thème du rationnement d’eau « s’est installé dans le débat public depuis quelques semaines », écrit La Tercera, qui rappelle que « la possibilité de taxer la consommation excessive d’eau » a même été évoquée.

