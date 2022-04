Identité transgenre aux États-Unis: les demandes de «passeport X» autorisées

Un passeport de genre « neutre » ? C’est désormais possible aux États-Unis. Pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans les catégories de genre « homme » ou « femme », le département d’État a autorisé, ce lundi 11 avril, la délivrance de passeports « ni homme, ni femme » dotés d’une troisième option, le « genre X ». Une victoire pour la communauté non-binaire.

Avec notre correspondant aux États-Unis, David Thomson

Dans son lycée d’Orlando en Floride, Will, 17 ans, porte parfois une jupe, d’autre fois un pantalon. Aujourd’hui, c’est jean troué et débardeur à paillette. Né dans un corps masculin, cet adolescent bisexuel ne se reconnaît pas dans les genres traditionnels homme ou femme ; il s’identifie comme non-binaire. « Je suis non-binaire, dit-il. Je ne m’identifie ni en tant qu’homme, ni en tant que femme. Ca m’est égal en fait ; vous pouvez m’appeler garçon, fille ou ce que vous voulez. »

Troisième option

Comme Will, ils sont plus de 1,2 million de non-binaires aux États Unis. Jusqu’ici, les non-binaires n’avaient pas d’existence administrative. Désormais, ils peuvent obtenir leur propre passeport. Un document sur lequel a été rajouté une troisième option pour le choix du sexe, une case « X », pour genre « neutre », en plus de « masculin » ou « féminin ».

« C’est tellement important d’avoir cette troisième option, raconte encore Will, parce que c’est un document officiel. Donc ca valide l’existence de la communauté non-binaire. Il y a 20 ans, c’est comme si les gays n’existaient pas. Et aujourd’hui ils font un passeport de genre "neutre". Ca montre le chemin extraordinaire qu’à fait notre communauté ! »

Genre généralisé

Le departement d’État a lancé ces passeport neutre après la victoire devant les tribunaux d’un habitant non-binaire du Colorado. Le genre « neutre » sera bientôt généralisé à tous les documents administratifs aux États-Unis.

