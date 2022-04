À la Une: Joe Biden parle de «génocide» en Ukraine

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

Publicité Lire la suite

Politico parle d’un « changement notable de rhétorique », The Hill d’une « escalade rhétorique de l’administration Biden », qui arrive « quelques jours après que des missiles russes ont frappé une station de train en Ukraine, tuant plus de 50 personnes, et une semaine après les horribles images de corps de civils dans les rues de Bucha, près de Kiev ».

Pour autant, ce commentaire du président des États-Unis est inattendu, estime le Washington Post. Déjà parce que le discours du président concernait un tout autre sujet, son plan pour baisser le prix du carburant. Et puis, note le journal, jusqu’ici « l’administration Biden s’était bien gardée d’employer le mot génocide pour qualifier la guerre en Ukraine ». Politico estime d’ailleurs que de manière générale, depuis longtemps, les États-Unis renâclent à employer ce terme. Ce n’est que depuis trois semaines que l’administration Biden parle de génocide pour qualifier les attaques, en 2016 et 2017, des militaires birmans contre la minorité rohingya.

Joe Biden en avance sur la Maison Blanche

Joe Biden qui parle de génocide en Ukraine, c’est selon le Washington Post « le dernier exemple du président prenant, semble-t-il, de l’avance sur la Maison Blanche pour condamner Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine ». C’était déjà le cas lorsqu’il a parlé du président russe comme d’un « criminel de guerre » à la mi-mars, ou encore lorsqu’il a semblé appeler de ses vœux un changement de régime à Moscou – pour ensuite revenir sur ses propos.

Le président, estime le journal, « semble souvent déchiré entre son désir de dénoncer cet assaut brutal et le fait que certains termes ont des définitions légales qui peuvent entraîner des actions spécifiques ». Cette fois, il a affirmé à la presse que « ce sont ses juristes qui au final décideront si on peut parler ou pas de génocide », précise The Hill, qui estime que, de toute façon, « ces commentaires vont probablement exacerber les tensions avec la Russie, déjà très fortes après six semaines d’attaques militaires ».

Attaque dans le métro new-yorkais

Des passagers fuyant la rame de métro en Une du Washington Post. Des passagers prostrés, assis ou allongés sur le quai maculé de sang en Une du New York Times : « L’attaque de ce mardi a engendré une horreur que la ville avait depuis longtemps évitée : une fusillade de masse dans le métro », écrit le journal.

Une attaque, explique USA Today, qui a « choqué le quartier dans lequel est située cette station de métro (de la 36e rue, au sud de Brooklyn), où travaillent de nombreux immigrés de la classe ouvrière ». Le tireur, écrit le Wall Street Journal, a déclenché deux fumigènes et « tiré à 33 reprises dans la rame, blessant dix personnes. Treize autres sont traitées pour avoir respiré de la fumée, pour des attaques de panique ou parce qu'elles sont tombées ». Le tueur est toujours en fuite, écrit le New York Times.

Une « hausse alarmante » des disparitions forcées au Mexique

L’ONU demande au gouvernement mexicain de prendre des « mesures immédiates » face à « la tendance alarmante à la hausse des disparitions forcées ». Le comité de l’ONU contre les disparitions forcées vient de faire paraître un rapport qui, titre Reforma, « accuse les autorités de participer à ces disparitions » : « le crime organisé est devenu le principal responsable des disparitions, avec la participation ou l’accord des services publics, qui détourne aussi le regard ».

« Le gouvernement enquête et engage des poursuites contre certains de ces délits, mais ce n’est pas le cas pour l’écrasante majorité d’entre eux », complète La Jornada, citant toujours le rapport. 98 874 disparues, 8000 chaque année depuis cinq ans, 112 pendant les douze jours de visite des membres du comité de l'ONU. Excelsior note aussi l’augmentation importante du nombre de mineurs, d’adolescents et de femmes enlevés, en relation avec le trafic d’êtres humains. « Le gouvernement mexicain propose de se conformer au rapport de l’ONU sur les disparitions », écrit La Jornada. C’est le ministère de l’Intérieur qui doit travailler sur le rapport. Et il y a urgence : selon Vicky Garay, de l’association Guerrières à la recherche de nos trésors, en venant au Mexique, le comité de l’ONU « s’est rendu compte de l’attitude passive de toutes les autorités ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne