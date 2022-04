À la Une: dans le Michigan, un jeune homme noir originaire de RDC tué par un policier blanc

Revue de presse des Amériques

Un jeune homme noir a été tué d’une balle dans la tête par un policier blanc. Ça s’est passé le 4 avril à Grand Rapids, dans le Michigan. La scène a été filmée. Quatre vidéos ont été publiées hier par les autorités de la ville. Le jeune homme tué s’appelle Patrick Lyoya. Il avait 26 ans et était originaire de la République démocratique du Congo. Selon le site d’informations locales The Bridge, la famille de Patrick Lyoya avait « fui les violences en RDC en 2014 pour s’installer aux États-Unis. Il était l’aîné d’une fratrie de cinq et père de deux jeunes enfants, âgés de 2 ans et de trois mois ».

Ce qui a commencé « par un contrôle routier de routine tourne rapidement au drame », écrit The Bridge. Au lieu de montrer son « permis de conduire, Patrick Lyoya tente de s’échapper ». Il est rattrapé par le policier qui essaye de le maîtriser, mais Patrick Lyoya se débat. « À plusieurs reprises, l’officier le somme d’arrêter de résister et de lâcher le Taser que les deux hommes semblaient se disputer au sol », détaille le New York Times. Puis, « assis sur le dos de Patrick Lyoya, le policier lui tire une balle dans la tête ». La police a ouvert une enquête.

L’Aclu (Union américaine pour les libertés civiles) et le Centre des droits des immigrés du Michigan réclament que « la décision d’inculper ou non l’officier ne soit plus du ressort du procureur du comté de Kent, dont dépend la ville de Grand Rapids ». Les organisations soupçonnent ce procureur d’être trop proche du département de police de cette ville ». En effet, souligne le média en ligne The Bridge, « une étude publiée par la ville en 2017 a révélé que les conducteurs noirs étaient deux fois plus susceptibles d’être arrêtés par la police de Grand Rapids que les conducteurs blancs et également plus susceptibles d’être fouillés ».

Plusieurs centaines de personnes ont défilé hier soir au centre-ville pour demander justice et aux cris « Trop, c’est trop ». « Pour beaucoup de ces manifestants », écrit le quotidien Detroit Free Press, « la mort de Patrick Lyoya est la preuve que la réforme de la police promise en 2020 à la suite du meurtre de George Floyd n’a pas été suivie d’effet ».

Chili : la Convention constitutionnelle adopte la disparition du Sénat

Le Chili se trouve face à un bouleversement législatif majeur : à l’avenir, le Sénat pourrait disparaître. À sa place, la Convention chargée de rédiger une nouvelle Constitution a décidé hier de créer une « Chambre des régions ».

« Les 2/3 des membres de la Convention ont voté en faveur de cette proposition », titre El Mostrador. « Les articles relatifs à la composition de ce nouvel organe et à ses compétences ont en revanche été rejetés. Les commissions de la Convention constituante doivent les retravailler ».

Le principe de la disparition du Sénat étant adopté pour figurer dans la nouvelle Constitution, les sénateurs eux-mêmes sont pour la plupart contre. Ce n’est pas seulement « la fin de 200 ans d’histoire de la Chambre haute », comme le souligne El Pais. Dans les colonnes de La Tercera, plusieurs ex-présidents du Sénat chilien, tous partis confondus, craignent « que la fin du système bicaméral mette en danger l’équilibre des pouvoirs et la qualité du processus législatif ». Pour entrer en vigueur, la nouvelle Constitution doit être adoptée lors du référendum prévu début septembre.

Colombie : le footballeur de légende Freddy Rincon décédé après un accident de la route

La Colombie pleure Freddy Rincon : l’ex-capitaine de l’équipe nationale, passé notamment par le Real Madrid, est décédé à 55 ans mercredi à Cali deux jours après un accident de la route. Rincon avait été l’une des vedettes de la Colombie lors de la Coupe du monde 1990 en Italie où il avait marqué « le but le plus magnifique de l’histoire de la Colombie », se souvient l’hebdomadaire Semana, ému. « C’était contre l’Allemagne, dans la deuxième minute du temps additionnel ». Le but a valu à Freddy Rincon le surnom de El Coloso de Buenaventura. « Il avait alors 24 ans. Trente-deux ans plus tard, le Colosse a perdu le match le plus important de sa vie ».

« Il fut l’un des joueurs les plus brillants du football colombien », s’exclame aussi El Espectador. « Adieu à une idole », titre de son côté El Tiempo. « La terrible nouvelle de la mort de l’ex-capitaine de l’équipe nationale bouleverse tous les Colombiens ». Et pour cause, estime El Colombiano : Freddy Rincon « a su donner la chair de poule à toute une Nation grâce à son art du ballon rond ».

