États-Unis: l'un des «Beatles» de l'EI reconnu coupable d'enlèvement et d'assassinat

Un membre de l’organisation terroriste État islamique reconnu coupable d’avoir participé à l’enlèvement et à l’assassinat de 4 citoyens américains. El Shafee el-Sheikh était accusé d’être membre d’un groupe particulièrement cruel surnommé les « Beatles » par leurs victimes.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Comme pendant le procès, El Shafee el-Sheikh est resté sans réaction et s’est muré dans le silence au moment où le jury l’a déclaré coupable. Au contraire des familles des victimes, particulièrement émues.

Tout au long des deux semaines audiences, les témoins, dont plusieurs anciens otages, étaient venus raconter leur enlèvement, leurs conditions de détention, les mauvais traitements et les tortures. Avant de découvrir, pour ceux qui ont eu la chance de survivre et d’être libérés moyennant rançon, les vidéos d’exécution particulièrement horribles de ceux qui y sont restés : les journalistes James Foley et Peter Sotloff et les travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla, Mueller.

Aucun témoin n’a pu formellement identifier l’accusé, car les membres du sinistre groupe étaient toujours masqués. Mais il n’a fallu que 12 heures aux jurés pour le déclarer coupable de 8 chefs d’accusation. Il faut dire qu’El Shafee el-Sheikh s’était largement épanché avant dans des entretiens avec des journalistes.

La sentence sera prononcée plus tard. Pour pouvoir le juger aux États-Unis, la justice américaine s’était engagée à ne pas prononcer la peine de mort. Il risque donc la perpétuité. Une peine probablement pire, selon le père de Kayla Mueller.

