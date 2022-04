Argentine: manifestation pour dénoncer l'inflation alimentée par la guerre en Ukraine

Alimentée par la guerre en Ukraine, l’inflation s’envole partout dans le monde… En Argentine, le coût de la vie a augmenté de 55% en un an, et de 6,7% rien qu’au mois de mars, un record en vingt ans. Mercredi 13 avril, des organisations sociales affiliées à la gauche radicale manifestaient à Buenos Aires pour exiger une amélioration des aides sociales.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Theo Conscience

Les bannières du mouvement piquetero ont recouvert la place de Mai à Buenos Aires hier. Des milliers de travailleurs sociaux et de militants, comme Paula, sont venus exprimer leur colère sous les fenêtres de la Casa Rosada, le siège du pouvoir exécutif. « L’inflation est toujours plus élevée !, s'exclame-t-elle. Nous n’arrivons même plus au 15 du mois avec nos salaires, et il y a de plus en plus de gens sans travail. »

En deux mois, le prix des aliments a bondi de près de 15%. Dans les quartiers populaires, les aides de l’État ne suffisent plus, s’alarme Diego Nobile, de l’organisation Barrios de Pie, association de quartier créée lors de la crise de 2001. « Les ressources que nous avons, c’est la sueur de notre front ! On reçoit bien de la nourriture pour les soupes populaires, mais ça ne suffit pas », s'insurge-t-il.

Afin de sortir les gens de la pauvreté, les organisations sociales réclament la création d’emploi formels pour remplacer les programmes sociaux de l’État.

« Les gens qui sont ici participent à des programmes sociaux et doivent se débrouiller pour travailler à côté pour s’en sortir car ils touchent 16 500 pesos, ce qui ne suffit pour rien », explique ainsi un manifestant. 16 500 pesos, soit à peine plus de 80 euros par mois pour 18h de travail hebdomadaire. À défaut de la création d’emplois formels, les organisations sociales demandent une augmentation de ces aides.

