À la Une: Moscou met en garde Washington contre les livraisons d’armes pour l’Ukraine

Revue de presse des Amériques

Selon le chef de la CIA, la Russie pourrait être amenée à utiliser l’arme nucléaire.Cette déclaration de Williams Burns est largement reprise dans la presse ce matin. Selon le chef de la CIA, les revers militaires en Ukraine pourraient inciter le président russe Vladimir Poutine à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays, a estimé jeudi le chef de la CIA, William Burns. Selon le patron de la principale agence de renseignement américaine, « il n’y a pas de signes concrets comme des déploiements ou d’autres mesures qui pourraient aggraver nos inquiétudes ».

C’est dans ce contexte que la Maison Blanche a reçu une note diplomatique du Kremlin, une note qui met en garde contre des livraisons d’armes pour l’Ukraine. C’est une information exclusive du Washington Post qui a pu se procurer une copie de cette note dans laquelle la Russie met en garde les États-Unis. La livraison des systèmes d’armes dites sensibles intensifient le conflit et peuvent avoir des conséquences imprévisibles, selon le Kremlin.

Cette semaine, le président américain Joe Biden avait donné son feu vert pour une nouvelle aide militaire à l’Ukraine, avec des équipements plus lourds que ceux livrés jusqu’à présent, notamment des systèmes d’artillerie.

La Floride interdit l’avortement à partir de 15 semaines de grossesse

La nouvelle loi a été promulguée hier par le gouverneur républicain Ron DeSantis. Le texte réduit de 24 à 15 semaines de grossesse le seuil légal pour avorter. Les seules exceptions prises en compte par cette nouvelle loi sont celles d’un « risque grave » pour la santé de la femme ou d’une anomalie létale du fœtus, mais aucune exception en cas de viol ou d’inceste. Pour le journal Miami Herald, cette nouvelle loi marque un « moment historique pour le mouvement anti-avortement ». Les organisations de défense du droit à l’avortement ne décolèrent pas.

« Que des politiciens comme Ron DeSantis se mettent entre les patients et les prestataires de soins de santé qui prennent des décisions médicales personnelles est scandaleux », a déclaré une responsable du planning familial, citée par le Miami Herald. Elle promet de continuer la lutte contre l’interdiction de l’IVG. Un autre projet de loi similaire dans le Mississippi est actuellement examiné par la Cour suprême.

Une guerre contre la diversité de la société américaine

Cette croisade contre l’avortement dans les États du Sud est flanquée par un autre mouvement conservateur, celle contre la diversité sexuelle. C’est à la Une du journal canadien Le Devoir. « Vendredi dernier », écrit le quotidien québécois, « la gouverneure républicaine de l’Alabama… a promulgué deux lois visant à bannir les discussions en classe sur les identités sexuelles et à rendre illégaux les soins de santé “transformatifs” offerts aux jeunes transgenres de cet État du sud des États-Unis ».

Deux mesures ultraconservatrices qui, selon Le Devoir, s’ajoutent à une liste de lois « similaires présentées ou adoptées dans une quarantaine d’États depuis plus d’un an ». Des mesures « qui prennent pour cible les droits civiques de la communauté LGBTQ+ et la sensibilisation à (voire l’expression de) sa diversité ». Le journal estime qu’avec cette stratégie, le parti républicain veut séduire un électorat conservateur, chrétien, blanc, rural, mais aussi urbain, alors que la société américaine est de plus en plus divisée à l’approche des élections législatives de mi-mandat.

C’est une véritable guerre culturelle menée qui ne s'arrête pas devant les bibliothèques publiques. Certaines ont été contraintes de retirer des livres qui traitent des questions du genre ou qui racontent des histoires d’amour entre des Américains d’origine étrangère.

Au Brésil, l’affaire du viagra embarrasse le gouvernement

L’achat des dizaines de milliers de pilules de Viagra pour l’armée embarrasse le gouvernement. C’est à la Une de Carta Capital. En début de semaine, un député de l’opposition a révélé l’achat de 35 000 comprimés de viagra pour les soldats brésiliens, ainsi que 60 implants péniens gonflables, également utilisés pour des problèmes d’érection. Le tout pour une valeur équivalente à plusieurs millions d’euros.

Alors que l’opposition crie au scandale à 6 mois de l’élection présidentielle et que la Cour des Comptes s’est penchée sur l’affaire, le président Jair Bolsonaro ne voit pas où est le problème, « c’est notre argent », a-t-il déclaré hier, des propos repris par Carta Capital. Le médicament aurait été acheté pour traiter l’hypertension chez les soldats, a ajouté le président d’extrême droite qui, il y a quelques mois, a mis un veto à un projet de loi qui prévoyait la gratuité des serviettes hygiéniques pour les femmes les plus démunies.

