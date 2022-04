États-Unis: dans une station-service de Miami, l'inflation record nourrit la défiance pour Biden

Le gouvernement américain vend 58 000 hectares pour l'exploitation de gaz et de pétrole

Le gouvernement est sous pression pour faire baisser le prix de l’essence. À son arrivée au pouvoir, Joe Biden avait proclamé un moratoire sur l’octroi de nouvelles concessions fédérales pour l'exploitation d'hydrocarbures, gaz et pétrole. Mais son gouvernement vient d’annoncer la reprise de la vente de ces terres.

58 000 hectares, répartis dans neuf États, vont être mis aux enchères dès la semaine prochaine. C’est 80% de moins que ce que l’industrie pétrolière comptait acquérir, ce qu’elle n’a pas manqué de dénoncer, tout comme l’augmentation des redevances que ces entreprises vont devoir payer, une première depuis un siècle. Ces redevances vont passer de 12,5 à 18,75% des profits.

La vente des terres sera assortie de nouvelles conditions : les entreprises devront consulter les tribus amérindiennes, ou encore respecter les « meilleures méthodes scientifiques disponibles » pour analyser les émissions de gaz à effets de serre. Le moratoire imposé par le président Joe Biden sur la vente de nouvelles concessions avait été déjà sérieusement entamé l’an dernier, lorsque le gouvernement avait organisé la plus grande vente de territoires offshore de l’histoire du pays : près de 700 000 hectares dans le golfe du Mexique. Une vente ensuite suspendue par un juge fédéral.

La nouvelle annonce a été très critiquée par les militants climatiques. L’exploitation sur la terre ferme et offshore est déjà responsable de près du quart des émissions de gaz à effets de serre du pays. Quant au prix à la pompe, ces ventes ne devraient pas le faire baisser dans l'immédiat. Creuser les puits et augmenter la production peut prendre des années.