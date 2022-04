Les Etats-Unis face à une inquiétante hausse de la criminalité

La fusillade dans le métro de New York a remis les questions de sécurité et de crime à la Une. La hausse de la criminalité et des meurtres notamment fait partie d’une tendance enregistrée depuis le début de la pandémie. C’est l’un des défis de la présidence Biden.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Selon les chiffres enregistrés par les autorités, les meurtres ont augmenté de près de 40% depuis le début de la pandémie, aux Etats-Unis. Une tendance qui concerne aussi les crimes violents en tous genres, agressions, fusillades et autres.

Et selon les experts, la crise sanitaire est en grande partie en cause. Le Covid-19, les restrictions sanitaires ont profondément affecté les services sociaux comme la prise en charge des problèmes mentaux ou des problèmes de drogue et plus généralement les dispositifs, qui en tant normal, peuvent prévenir certains crimes.

Les Américains ont également acheté des armes en masse au début de la pandémie. Plus de 20 millions de fusils et de pistolets rien qu’en 2020. Des armes qui sont toujours en circulation dans le pays et qui selon les autorités jouent un rôle dans la hausse des meurtres.

Avec l’arrivée de l’été, propice à la hausse des crimes par armes à feu, les autorités redoutent que cette tendance à la hausse s'inscrive encore plus sur le durée. Même si pour l’instant, les chiffres restent bien en deçà de ceux enregistrés durant les années 1970 ou 1990.

