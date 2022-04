Chili: rejet d’un projet de loi rendant disponible l’argent issu de l’épargne retraite

Lundi, les députés chiliens ont voté contre le projet de loi qui cherchait à autoriser les Chiliens à retirer une partie de l'argent de leur épargne retraite dans le but de faire face financièrement à la pandémie. (Image d'illustration)

Au Chili, le gouvernement de centre gauche de Gabriel Boric fait face à sa première crise parlementaire depuis son installation, il y a un peu plus d’un mois. Et celle-ci se cristallise autour d’un projet de loi en particulier : celui qui cherche à autoriser les Chiliens à retirer une partie de l'argent de leur épargne retraite afin qu'ils puissent faire face financièrement à la pandémie. Lundi 18 avril, les députés chiliens ont voté contre ce projet de loi.

Avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Le vote des députés chiliens va dans le sens du gouvernement qui appelait à rejeter ce projet de loi. Le ministre des Finances chilien expliquait qu’un nouveau retrait d’argent issu de l’épargne des retraites ne ferait qu’aggraver l’inflation déjà très forte dans le pays.

En effet, les Chiliens ont déjà été autorisés à piocher dans leur épargne à trois reprises. Il s’agissait donc d’une mesure très populaire, mais jugée dangereuse pour l’économie.

Un projet de loi sur l’utilisation des fonds de pension également rejeté

C’est pour cela que, tout en rejetant ce projet de loi, le gouvernement de Gabriel Boric en avait présenté un autre, plus ciblé, autorisant les citoyens à utiliser leurs fonds de pension, mais sous certaines conditions, pour payer leurs dettes par exemple. Mais ce projet de loi non plus n’a pas été approuvé par les députés, lundi. C’est donc un semi-échec pour Gabriel Boric puisque sa coalition de gauche au Parlement n’a pas réussi à se mettre d’accord.

Reste maintenant à voir comment les Chiliens vont réagir. Lundi déjà, les employés d’un des plus grands ports du pays se sont mis en grève pour faire pression afin de pouvoir accéder à leurs fonds de pension.

