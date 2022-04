Donald Trump soumis à une amende de 10000 dollars par jour tant qu'il ne coopère pas à une enquête

Aux États-Unis, c’est un nouvel épisode dans les soucis juridiques de Donald Trump et une défaite pour l’ancien président. Il est poursuivi pour outrage à la cour pour avoir refusé de répondre aux demandes de la procureure générale.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Dix mille dollars par jour jusqu’à ce qu’il accepte de coopérer, c’est l’amende imposée à Donald Trump par un juge de la Cour suprême de Manhattan.

Le magistrat estime que l’ancien président fait outrage au tribunal en refusant de remettre à la justice les documents réclamés par Laetitia James.

La procureure générale de New York, qui poursuit son investigation sur les affaires de Donald Trump, a expliqué au juge que le milliardaire républicain n’a pas répondu à l’injonction de production de documents dont la date butoir était fixée au 31 mars.

Plus de six millions de pages de documents

En répondant favorablement à la requête de la procureure, le juge inflige une nouvelle défaite à l’ancien président dont l’avocate a une nouvelle fois dénoncé une chasse au sorcière.

Cela fait plus de deux ans que Donald Trump tente de bloquer l’enquête de Laetitia James qui le soupçonne de fraude fiscale. Son organisation a déjà dû remettre plus de six millions de pages de documents financiers et de déclarations d’impôts. Mais les enquêteurs cherchent à obtenir des archives personnelles qui prouveraient que la société de Donald Trump a sous-évalué certains biens afin d’obtenir des prêts ou des déductions fiscales.

► À lire aussi : Donald Trump sommé de témoigner sur ses pratiques fiscales

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne