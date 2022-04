Les États-Unis, la France et plus de 50 pays s'engagent pour un internet libre

La charte baptisée « Déclaration pour l'avenir d'internet » vise à renforcer la démocratie, protéger la vie privée et promouvoir une économie mondiale libre (photo d'illustration). © AP/Damian Dovarganes

Les États-Unis et 55 autres pays ont lancé, ce 28 avril, une initiative commune pour garantir un internet sûr et libre. Avec la signature de cette charte baptisée « Déclaration pour l’avenir d’internet », l’administration Biden veut réunir le plus de pays possibles autour d’une vision commune sur ce que doit être la toile de demain.