Haïti: l’un des plus puissants chefs de gang extradé vers les États-Unis

La capitale haïtienne reste en état de siège, car depuis dix jours deux gangs s’affrontent dans la banlieue Nord, ce qui empêche toute circulation sécurisée vers la moitié nord du pays et la République dominicaine. Le chef de l’une de ses bandes armées a été extradé mardi 3 mai vers les États-Unis, alors qu’il était déjà en prison à Port-au-Prince depuis plusieurs années.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

« Yonyon », de son vrai nom Germine Joly, est à la tête des 400 mawozo, ce puissant gang qui depuis des années contrôle la large zone qui se situe entre la capitale et la frontière avec la République dominicaine. Le 22 avril, les États-Unis avaient émis un mandat international contre lui, avec notamment comme chef d’accusations trafic « d’armes de guerre » et « séquestration contre rançons de citoyens américains ».

Ce mardi, des agents du FBI sont venus pour le transférer vers Washington. Car le criminel avait beau purger une peine à perpétuité depuis 2015 au pénitencier de Port-au-Prince, il n’en continuait pas moins à diriger son gang depuis sa cellule. Et c’est ce gang qui, à l’automne dernier, avait enlevé un groupe de missionnaires et membres de leurs familles, dont 16 citoyens américains et un citoyen canadien.

Il faut noter que ces 400 mawozo sèment actuellement la terreur au nord de Port-au-Prince en affrontant un autre gang. Jeudi 28 avril, la protection civile avait annoncé qu’au moins 20 personnes avaient été tuées : un bilan très partiel qui ne fait que s’alourdir alors que les autorités politiques n’ont pas encore dit un mot sur la situation.

► À lire aussi : Guerre des gangs au nord de Port-au-Prince: «Les gens sont tués, les maisons incendiées»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne