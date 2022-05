Face à la justice américaine, le baron de la drogue «Otoniel» plaide non coupable

Dairo Antonio Usuga David, alias «Otoniel», baron de la drogue colombien, à Bogota avant son extradition vers les États-Unis, le 4 mai 2022. via REUTERS - COLOMBIA POLICIA NACIONAL

Extradé mercredi vers les États-Unis, « Otoniel » a plaidé non coupable jeudi 5 mai devant un tribunal fédéral de Brooklyn, à New York. Alors que son groupe criminel a lancé une opération de représailles en Colombie, le baron de la drogue se dit innocent des chefs d'inculpation retenus contre lui et pour lesquels il encourt la prison à vie.