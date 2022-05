États-Unis: vives inquiétudes autour de cas d’hépatites inexpliqués sur des enfants

Les autorités sanitaires privilégient la piste d'un certain type d'adénovirus pour expliquer ces hépatites chez des enfants. © AFP/Loïc Venance

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C’est l’inquiétude aux États-Unis et un peu partout dans le monde après les cas d'hépatites inexpliquées chez des enfants. On a dénombré 109 cas Outre-Alantique et 5 enfants décédés. Les scientifiques du monde entier s'activent pour en comprendre la cause.