Haïti: au moins 148 morts dans des affrontements entre gangs près de Port-au-Prince

Les différents gangs criminels, notamment les «400 mawozo», sèment la terreur en Haïti, forçant de nombreux résidents à quitter leurs maisons à cause des combats violents, comme ici à Port-au-Prince, le 2 mai 2022. © Ralph Tedy Erol / Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Haïti, un calme précaire règne depuis quatre jours dans la banlieue nord de la capitale Port-au-Prince. Entre fin avril et début mai, deux gangs rivaux s’y sont livrés une guerre territoriale, tout en violant et tuant les habitants. Vendredi 6 mai, l’ONU a annoncé qu’au moins 75 personnes avaient été tuées, dont des femmes et des enfants. Une ONG haïtienne établit elle un bilan, encore provisoire, de plus de 148 personnes tuées.