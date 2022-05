Le retour de Donald Trump sur Twitter divise les Américains

Le milliardaire Elon Musk, qui s'apprête à racheter Twitter pour 44 milliards de dollars, se dit prêt à réintégrer Donald Trump sur la plateforme. L'écarter du réseau social était une erreur, a déclaré le milliardaire lors d’une conférence organisée par le Financial Times. L'ancien président américain a été banni de Twitter début 2021 après l'attaque du Capitole.

Jusque-là Elon Musk s'était abstenu de dire clairement, si oui ou non, il comptait lever la sanction décidée contre l'ancien président. Sa nouvelle déclaration échauffe donc les esprits.

Le retour de la désinformation sur Twitter ?

À commencer par Media Matters for America. Cette ONG américaine redoute l'arrivée de propos haineux et le retour de la désinformation sur Twitter. D'autres personnalités, notamment d'extrême droite, risquent en effet d'y revenir. Avec, pour conséquence, une pression sur les autres réseaux sociaux, comme Facebook. Pour l'ONG, cela signifierait une course vers les bas-fonds.

Mais d'autres voix s'élèvent pour critiquer le bannissement de l'ancien président. « Il est l'une des personnalités politiques les plus importantes du pays », affirme American Civil Liberties, l'association de défense des droits civiques. Et à ce titre, il devrait avoir le droit de se faire entendre.

Mais Trump veut-il revenir ?

Selon un sondage, 41% d'Américains estiment que les réseaux sociaux ont privé Donald Trump de sa liberté d'expression. Quant à l'ancien président, il n'aurait pas l'intention de revenir sur Twitter ayant lancé depuis Truth Social. Une plateforme qui peine toutefois à s'imposer.

