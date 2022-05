Canada: face à la hausse de passages de migrants, le Québec appelle le gouvernement à agir

Le chemin Roxham avait été très utilisé après l'arrivée de Donald Trump à Washington, avant d'être fermé pendant la pandémie de Covid-19, et est désormais emprunté par de nombreux migrants. Ici, un demandeur d'asile arrive à un contrôle de police près de la ville québécoise de Hemmingford, le 24 avril 2022. © Christinne Muschi, Reuters

Texte par : RFI

Le chemin Roxham, passage frontalier entre le Canada et les États-Unis, fait face à un pic de passages par les migrants, après avoir été fermé pendant une partie de la pandémie de Covid-19. Déjà très emprunté à l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, avec 19 000 entrées au pays en 2017, le Québec s’attend à plus de 36 000 passages en 2022. La région canadienne, située sur le point de passage, ne veut pas recevoir autant de demandeurs d’asile et appelle au gouvernement fédéral.