Tuerie de Buffalo aux États-Unis: les inspirations du suspect

Joe Biden a dénoncé dimanche 15 mai « la haine qui demeure une tache sur l'âme de l'Amérique », au lendemain d'une tuerie raciste qui a fait dix morts, en majorité des Afro-Américains, à Buffalo dans l'État de New York. Une fusillade à caractère raciste, décrite comme un acte de « terrorisme intérieur » par les autorités.

« Un tireur solitaire, équipé d'armes de guerre et à l'âme emplie de haine, a tué dix personnes innocentes de sang-froid », a dit le président américain à Washington, lors d'une cérémonie dimanche 15 mai en mémoire des policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions.

« Nous devons travailler ensemble pour combattre la haine qui demeure une tache sur l'âme de l'Amérique », a ajouté Joe Biden.

Les motivations du tueur

Les enquêteurs en savent un peu plus sur les motivations du tireur, adepte des théories de suprémacisme blanc, alors que les autorités locales dénoncent une nouvelle fois les lois trop laxistes en matière de régulation d’armes à feu, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki.

Ce dimanche matin, ils étaient des centaines rassemblés près du supermarché où la fusillade a eu lieu la veille. Moment de recueillement pour rendre hommage aux victimes.

Au même moment, les enquêteurs passaient au peigne fin le domicile du tireur. Un jeune homme blanc de 18 ans, qui a fait plus de 3 heures de route depuis Conklin où il habite jusqu’à Buffalo.

Les autorités disposent également d’un texte publié en ligne par le suspect. 180 pages dans lesquelles il détaille son plan et justifie son crime. Le caractère raciste ne fait aucun doute pour la police, car le jeune homme parle ouvertement de sa haine des Noirs.

Le tueur fait notamment référence à la théorie du « grand remplacement ». Théorie selon laquelle les Blancs seraient en train d’être remplacés par les Noirs, les immigrés… Une théorie développée au début des années 2000 par Renaud Camus, militant d’extrême droite français. Cette croyance, longtemps limitée aux groupes d’extrême droite, est de plus en plus évoquée par les politiciens un peu partout dans le monde. Et ces dernières années, elle a été citée par de nombreux auteurs de fusillade, notamment ceux de Christchurch en Nouvelle-Zélande et d’El Paso au Texas.

Aujourd’hui, la gouverneure de New York Kathy Hochul a appelé à des mesures plus strictes contre les discours de haine. Cette fusillade a également relancé l’éternel débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis.

