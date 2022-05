Etats-Unis: primaire républicaine de Pennsylvanie, une élection à fort enjeu

Reportage

Aux États-Unis, la campagne pour les élections de mi-mandat du mois de novembre a déjà commencé avec les primaires pour désigner les candidats. Cette semaine, le monde politique a les yeux rivés vers la Pennsylvanie. Dans cet État du nord-est du pays, à la fois rural et industriel, les électeurs républicains choisissent leur candidat au poste de sénateur, avec des enjeux multiples.

« Vous allez envoyer le Docteur Oz se battre pour vous au sénat des États-Unis… » C’était il y a quelques jours, dans l’ouest de la Pennsylvanie. Sous une pluie battante, Donald Trump encourage le candidat qu’il a choisi : le docteur Oz, un médecin devenu, un peu comme lui, une célébrité télévisuelle. Malgré ce soutien de poids, le Dr Oz ne parvient pas à se détacher dans les sondages qui annoncent un match à trois.

Avec notamment Kathy Barnette, une Afro-Américaine sans grands moyens mais qui met en avant sa proximité avec les électeurs. Nous la retrouvons à Southampton, dans la banlieue de Philadelphie au cours d’un dîner avec des membres du Parti républicain et des soutiens comme Suzy Laidlaw. « Vous connaissez Trump, il dit toutes sortes de choses. Je ne sais pas pourquoi il a choisi Oz. Il n’aurait dû choisir personne dans la primaire de Pennsylvanie. Parce qu’il y a plusieurs bons candidats. C’est son droit, mais je crois qu’il n’aurait pas dû. »

Etats-Unis: campagne pour les primaires de mid-term en Pennsylvanie: Kathy Barnette, candidate à la primaire républicaine de Pennsylvanie pour le Sénat, à la rencontre des électeurs à Southampton, dans la banlieue de Philadelphie (mai 2022). © Guillaume Naudin/RFI

Donald Trump et son influence sur le parti sont partout. Tous les candidats doivent le ménager et faire des clins d'œil à son électorat.

Cette chanson, c’est celle qui accompagne les discours de l’ancien président. Et elle est diffusée lors d’une réunion de Dave McCormick, autre candidat bien placé, ancien militaire et ancien chef d’entreprise. Nous sommes dans le comté de Lancaster, en plein pays amish, une communauté religieuse chrétienne qui refuse la technologie moderne. Le comté a voté majoritairement Trump en 2020, impossible de l’éviter. Venu soutenir Dave Mc Cormick, le sénateur du Texas Ted Cruz le sait bien.

« Chaque républicain que se présente dit : "J’adore Donald Trump", "Non, non, non ! J’adore encore plus Donald Trump", "Non, non, non ! J’ai Donald Trump tatoué sur le derrière !"… Comment se décider ? Je vais vous dire ma philosophie : je soutiens le candidat le plus conservateur capable de gagner. »

Et conservateurs, ils le sont tous. Anti-avortement, pro-armes, quasiment des prérequis chez les républicains. Parmi les thèmes de campagne qui reviennent le plus souvent, il y a l’immigration. À Lancaster, on est loin du Rio Grande, mais le contrôle de la frontière sud est important pour Joe Szymanski, un étudiant de 21 ans. « J’ai quelques amis là-bas au Texas. Et ils disent que l’un des principaux problèmes, c’est que les règles qui étaient appliquées auparavant ont été levées et qu’il y a pas mal de problèmes sur ce qu’ils sont censés faire là-bas. Et je crois que nous devrions renforcer les restrictions qu’on applique là-bas. Choisir qui nous laissons entrer. Je crois à l’immigration. Mon arrière-grand-père était un immigrant polonais, donc je crois à l’immigration, mais à l’immigration légale. »

Autre thème récurrent, l’inflation, qui inquiète Mary, une retraitée du nord-est de Philadelphie. « Il y a tant de personnes qui travaillent tant et qui payent de plus en plus, toujours plus. À la pompe et à l’épicerie. Et ça en vient à un point où je crois que les gens devraient vraiment se rendre compte de ce qui arrive. »

Un reproche unanimement adressé à l’administration Biden, considérée comme éloignée des préoccupations des gens et responsable de tout ce qui ne va pas, puisqu’elle est au pouvoir. C’est le principal problème de Diana White, une habitante de Millersville, près de Lancaster. « J’espère juste que l’Amérique va ouvrir les yeux et voir que nous allons dans la mauvaise direction. Je ne comprends pas que chacun ne voie pas toute la haine dans notre pays. Nous devons nous rassembler et comprendre ce qui est le mieux pour notre pays. Et le président que nous avons maintenant ne fait pas attention à nous. »

Tous savent que l’élection de ce mardi en dira beaucoup sur l’état du pays et du parti, et sur ce à quoi il faut s’attendre en novembre.

Campagne pour les mid-terms en Pennsylvanie: étudiant de 21 ans et soutien de Dave McCormick (mai 2022). © Guillaume Naudin/RFI

