À la Une: les États-Unis encore sous le choc après la fusillade de Buffalo

Publicité Lire la suite

Un jeune homme de 18 ans a ouvert le feu sur des Afro-Américains, dix personnes sont mortes. Ce mardi, le président américain Joe Biden se rend dans cette ville de l’État de New York pour rendre hommage aux victimes et dénoncer le racisme à l’origine de ce crime. Le New York Times consacre son éditorial à cette tuerie de masse qui, selon le journal, n’était pas un « acte isolé ». La théorie du grand remplacement, dont le tueur présumé est un adepte et par laquelle il a justifié son acte, est de plus en plus partagé dans les milieux conservateurs. Plus de la moitié des sympathisants républicains pensent que des immigrants sont amenés aux États-Unis dans le but de faire disparaître les Américains blancs.

« La théorie du remplacement est une attaque contre la démocratie américaine », écrit le New York Times, soulignant que de plus en plus de voix publiques la défendent, à l’instar du célèbre animateur de Fox News Tucker Carlson. Et malheureusement, il faut souligner aussi, poursuit le New York Times, qu’il est toujours très facile pour des « terroristes » de passer à l’acte. L’auteur présumé, qui d’après le Washington Post a planifié son attaque depuis des mois, a sans aucun problème pu se procurer un fusil semi-automatique de type Bushmaster XM-15.

► À lire aussi : Tuerie de Buffalo aux États-Unis: les inspirations du suspect

Bowling for Colombine, 20 ans après

La violence liée aux armes à feu était le sujet principal du documentaire de Michael Moore, Bowling for Colombine. Le film est sorti il y a 20 ans et il est toujours d’actualité, d’après la presse canadienne. On se souvient de la fameuse introduction du film dont le point de départ est le massacre de 12 élèves et d’un enseignant à l’école Colombine, à Littleton, dans le Colorado. « C’était un jour comme les autres. Le laitier livra le lait, les gens se rendirent au travail et le président américain bombarda un autre pays asiatique dont il ne pouvait pas prononcer le nom ».

Le journal canadien La Presse rappelle que Michael Moore « s’est attiré les foudres de la droite conservatrice, qui l’accusait d’être un traitre à la nation ». Il n’empêche : 20 ans après, ce film n’a rien perdu de sa force de frappe, estime La Presse. Bien au contraire : « Revoir aujourd’hui ces miliciens conspirationnistes armés jusqu’aux dents, dans le contexte des théories du complot qui ont marqué la pandémie, donne froid dans le dos ».

► À lire aussi : États-Unis: une nouvelle fusillade fait plusieurs victimes à Indianapolis

Les primaires pour les élections de mi-mandat aux États-Unis

Tous les yeux se tournent aujourd’hui vers la Pennsylvanie, même si d’autres États comme le Kentucky, l’Idaho, la Caroline du Nord organisent aussi des primaires, c’est la Pennsylvanie qui retient l’attention de la presse. Le site d’information Politico parle d’une « spectaculaire course »à l’investiture républicaine pour le candidat à la Chambre des représentants et pour celui qui se présente au poste du gouverneur.

Toute la question est de savoir, écrit le New York Times, si l’ancien président Donald Trump arrivera à faire élire son poulain, le célèbre chirurgien Dr Mehmet Oz. En tout cas, une chose est sûre, d’après le journal : le temps où la Pennsylvanie, un traditionnel swing state (où les électeurs votent tantôt pour les démocrates, tantôt pour les républicains) choisissait des élus conservateurs modérés, est révolue. Tous les candidats républicains sont contre l’avortement et partagent la thèse de Donald Trump selon laquelle l’élection présidentielle de 2020 a été truquée.

► À lire aussi : En Pennsylvanie, les candidats républicains se bousculent pour l'élection de mi-mandat

Remilitarisation du sud du Chili

Au Chili, le gouvernement a ordonné le retour de l’armée dans la région de La Araucanía, dans le sud du pays. La ministre de l’Intérieur Izkia Siches justifie cette décision par la montée de la violence liée aux revendications territoriales des autochtones Mapuche. « Nous avons décidé d’utiliser tous les outils de l’État pour assurer la sécurité », a-t-elle déclaré en décrétant l’état d’urgence dans le sud du pays, une mesure qui permet le déploiement de l’armée. C’est à la Une du journal La Tercera.

Le gouvernement reconnaît toutefois que le problème de la violence dans la région est « complexe » et qu’il n’y aura pas de solution facile. Dans le même journal, l’ancien coordinateur pour les affaires autochtones critique la mesure prise par les autorités. « Nous devons nous battre pour une solution politique au lieu de remettre en place l’état d’urgence ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne