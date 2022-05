États-Unis: en Pennsylvanie, les candidats républicains se bousculent pour l'élection de mi-mandat

Jour de vote dans certains États américains. La campagne pour les élections de mi-mandat a commencé. En Pennsylvanie, ce sont les élections primaires. Les adhérents de chaque parti désignent leurs candidats pour les élections sénatoriales de novembre. Chez les républicains la course est indécise.

Avec notre correspondant aux États-Unis, Guillaume Naudin

Ils sont trois, dans un mouchoir de poche, selon les sondages, à pouvoir prétendre à la nomination. Il y a d’abord le docteur Oz, un médecin médiatique qui a reçu le soutien de Donald Trump. Un avantage important compte tenu du poids de l’ancien président dans le parti. Mais apparemment pas suffisant pour creuser un écart confortable. C’est pour cela qu’il y a quelques jours, Donald Trump s’en est pris à celle qui monte dans l’opinion : Kathy Barnette, une commentatrice politique afro-américaine ultra conservatrice.

« J'apprécie » Trump

Elle ne se formalise pas des attaques de Donald Trump. « Je l’apprécie, dit-elle. Comme nous tous, je pense. Nous l’apprécions spécialement dans le camp républicain. Et avec ce nous vivons depuis deux ans, je suis sûre qu’il y a pas mal de gens qui s’il ne l’appréciaient avant, l’apprécient maintenant. »

Un « vrai conservateur »

Le procès fait à Kathy Barnette, c’est celui de son inexpérience et de son incapacité supposée à remporter le siège au sénat en novembre. C’est ce que souligne le troisième concurrent, l’ancien militaire et chef d’entreprise Dave McCormick : « Je viens à vous comme un vrai conservateur, qui va gagner l’élection en novembre. Et j’irai à Washington en sachant quoi faire dès le premier jour. Nous n’avons pas le temps d’apprendre sur le tas. Si voulez voir ce que c’est que d’apprendre sur le tas, regardez Kamala Harris. »

Être comparé aux démocrates, c’est l’injure suprême pour les républicains, qui se définissent tous comme plus conservateurs les uns que les autres.

