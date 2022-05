L'allégement des sanctions américaines visant Cuba divise la communauté cubaine de Miami

Les États-Unis ont annoncé, lundi 16 mai, la levée de certaines restrictions visant Cuba. Davantage de vols vers La Havane, procédures d’immigrations allégées, des transferts d’argent facilités... Mais en Floride, la communauté cubaine exilée à Miami est mitigée.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Le drapeau cubain flotte encore sur sa casquette. Pourtant, José n’a pas remis les pieds à Cuba depuis 42 ans. Depuis qu’il a fui le régime castriste pour s’installer à Miami. Autour d’une partie de dominos avec d’autres exilés cubains, dans son quartier de Little Havana, ce retraité n’a pas de mots assez durs contre l’allégement – pourtant timide – des sanctions contre Cuba, annoncées par Joe Biden :

« Les Américains ne comprennent pas la situation à Cuba comme la comprennent ceux qui ont souffert dans leur chair toutes les atrocités commises par le gouvernement cubain. Moi, ils ont assassiné mon frère de 18 ans, ils l’ont exécuté. Est-ce que vous pensez que je peux oublier ce qu’ils ont fait à mon frère ? »

À la table d’à coté, Celia est plus mesurée. Elle pense que l’accès plus facile aux visas promis par Joe Biden est une bonne chose pour les Cubains. Cette retraitée, née à Cuba, est installée à Miami depuis 23 ans. Et en 23 ans, ses frères, sœurs et cousins qui vivent toujours à Cuba n’ont jamais pu obtenir de visa pour lui rendre visite aux États-Unis.

« On assiste d'une certaine manière à une reprise, un redémarrage de la politique de Barack Obama. Le rapprochement avec le peuple cubain est bien plus propice au développement de la démocratie que les politiques répressives. » Allègement des sanctions américaines contre Cuba - La réaction de l'opposant cubain Manuel Cuesta Morua Carlos Pizarro

