À la Une: l’Oklahoma vote pour la loi anti-avortement la plus restrictive

Le Parlement de l’Oklahoma a approuvé une loi qui interdit tout avortement dès la fécondation. C’est la loi la plus restrictive dans tout le pays et cela suscite évidemment beaucoup de commentaires. À commencer par la presse locale. Selon The Oklahoman, le débat parlementaire qui a précédé le vote a été virulent et « très émotionnel ».

Deux républicains se sont opposés à la nouvelle loi qui a été adoptée avec 73 voix contre 16. L’un de ces dissidents conservateurs, Garry Mize, qui est pourtant en faveur de mesures plus strictes contre l’avortement, explique dans le journal qu’il n’a pas souhaité aller aussi loin.

Inspiré d’une loi adoptée par le Texas en septembre dernier, le texte, s’il est promulgué par le gouverneur, ce qui ne fait aucun doute, permet à tout citoyen de l’État de « lancer des poursuites à l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir aidé et encouragé des femmes à avorter », souligne le Washington Post. La nouvelle loi permettrait une IVG seulement en cas de danger pour la vie de la mère ou de viol, précise le journal.

Quelles conséquences pour les relations entre les États pro et anti avortement ?

C’est la question que se pose le magazine Politico. La situation rappelle un peu celle de l’époque esclavagiste où le pays était divisé entre les États esclavagistes et ceux qui avaient voté en faveur de l’abolition de l’esclavage. Certains États abolitionnistes étaient obligés d’expulser des esclaves qui avaient trouvé refuge chez eux dans le nord. Les renvoyer vers le sud où les fugitifs affrontaient alors la justice de leurs maîtres.

Aujourd’hui, poursuit Politico, des parlementaires du Missouri et de l’Oklahoma discutent des textes législatifs qui permettraient de poursuivre une personne qui a aidé à une femme à avorter dans un autre État. En guise de riposte, certains États comme la Californie et le Connecticut se déclarent « sanctuaires » : ils ont déjà voté des mesures visant à protéger leurs citoyens des poursuites extraterritoriales. Peut-être dans 10 ou 20 ans, la situation se sera apaisée, conclut Politico. Mais d’ici là, il semble que la guerre civile soit de retour.

Le voyage du président Joe Biden en Asie.

Il est arrivé ce vendredi en Corée du Sud, c’est le début d’une tournée asiatique sur laquelle plane l’ombre d’un possible essai nucléaire nord-coréen. « Enfin », écrit Politico, « enfin Joe Biden se rend en Asie ». Il avait planifié ce voyage pour le début de son mandat, il y a 16 mois.

L’objectif est de montrer le « leadership » américain auprès des alliés asiatiques comme la Corée du Sud et le Japon, estime le site d’information The Hill. Les yeux de la Maison Blanche étant tournés vers Pékin, le président souhaite rassurer les nouveaux gouvernements de ces deux pays et répondre aux inquiétudes face aux comportements agressifs de la Chine. Selon Politico, ce déplacement de 5 jours est le test le plus difficile pour la politique étrangère de Joe Biden.

L’État argentin jugé responsable pour le « massacre de Napalpi »

En Argentine, un jugement qualifié d’historique : la justice reconnaît l’État « responsable » d’un massacre d’indigènes commis, il y a un siècle. En 1924, des policiers et des civils armés avaient tué entre 400 et 500 autochtones qui refusaient de travailler sous des conditions de quasi-esclavage dans les champs de coton. Il avait fallu attendre l’année 2004 pour que la justice se penche sur ce massacre de « Napalpi ». Hier, elle a reconnu au terme d’un « procès pour la vérité » que l’État argentin avait commis des crimes contre l’humanité dans le cadre d’un génocide des peuples autochtones. C’est à la Une du journal Pagina12.

Le verdict a été favorablement accueilli par des représentants de ces communautés autochtones. Ils estiment que « justice a été faite », d’après Pagina12. La juge fédérale Zunilda Niremperger a aussi ordonné des « mesures de réparation historique ». Parmi celles-ci, l’inclusion du massacre dans les programmes scolaires et la poursuite des recherches médico-légales pour exhumer et remettre des restes aux descendants des victimes. L’État argentin a été condamné à reconnaître officiellement sa responsabilité lors d’une cérémonie publique.

Au Brésil, une fermeture scolaire lourde de conséquences

Au Brésil, la longue fermeture scolaire pendant la pandémie du Covid-19 aura des conséquences économiques et sociales importantes. Selon un rapport du FMI, toute une génération de Brésiliens connaîtra des pertes de salaires allant jusqu’à 9% pendant des décennies.

Les élèves de la pandémie auront des manques de connaissance, seront moins qualifiés et ne pourront donc pas prétendre à des emplois très bien rémunérés, écrit Folha de Sao Paulo. Des spécialistes interviewés par le journal confirment les informations du rapport du FMI. En réalité, explique un économiste brésilien, les conséquences pourraient être bien pires, car le rapport ne prend pas en compte le décrochage scolaire pendant la pandémie.

