États-Unis : l'Oklahoma adopte une loi interdisant l'avortement dès la fécondation

La Cour suprême américaine pourrait décider dans quelques semaines de renverser un arrêt datant de 1973 qui garantit le droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse. Dans ce cas, chaque État du pays serait libre de légiférer sur la question. Une vingtaine d'entre eux, au sud et au centre, ont déjà préparé des lois qui restreignent de façon drastique le droit à l'avortement. L'Oklahoma va encore plus loin : son Parlement a voté, jeudi 19 mai, une loi interdisant l'IVG dès la fécondation.

C'est une première. L'Oklahoma sera officiellement l'État américain avec la loi la plus restrictive du pays en matière d'avortement quand son gouverneur, le républicain Kevin Stitt, l'aura signée. Ce qui ne fait guère de doute, puisque, comme il l'a affirmé, il veut faire de son État « le plus pro-vie », c'est à dire le plus anti-avortement, du pays.

Les citoyens incités à attaquer en justice

Pour appliquer cette loi, l'Oklahoma veut s'appuyer, non pas sur la police, mais sur ses citoyens. Ils sont invités à attaquer en justice toutes les personnes soupçonnées d'avoir aidé ou ne serait-ce qu'encouragé une femme à avorter.

Une mesure déjà votée au Texas voisin, l'année dernière, qui empêche les tribunaux de bloquer la loi, même si elle va encore pour l'instant à l'encontre du droit à l'avortement établi par la Cour suprême en 1973.

Vingt-six États conservateurs sont prêts

Une jurisprudence sur laquelle cette Cour, désormais à majorité conservatrice, a de grandes chances de revenir. Fin juin ou début juillet, elle pourrait décider de laisser les États décider seuls de leur politique en matière de droit à l'avortement.

D'où l'empressement des parlements locaux à légiférer sur l'IVG. Vingt-six États conservateurs, soit plus de la moitié du pays, sont déjà prêts à interdire totalement l'avortement ou à limiter fortement son accès.

