Présidentielle en Colombie: la Franco-Colombienne Ingrid Betancourt renonce à se présenter

La Franco-colombienne et ex-otage Ingrid Betancourt a annoncé vendredi le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle du 29 mai en Colombie et son ralliement à un candidat indépendant, Rodolfo Hernandez.

« Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'appuyer l'unique candidature qui peut mettre fin au système », a déclaré Ingrid Betancourt au cours d'une conférence de presse à Baranquilla, dans le nord de la Colombie, au côté de Rodolfo Hernandez.

La Franco-colombienne se présentait sous les couleurs de son propre parti écologiste, Vert oxygène, portant un discours féministe et contre la corruption. Elle se voulait une alternative entre le candidat de gauche, Gustavo Petro, en tête dans les sondages avec 41% d’intentions de vote, et le représentant d'une coalition de droite, Frederico Gutierrez (27,1%). Sa candidature n'a cependant jamais décollé, tombant à 0,8% d'intentions de vote selon un dernier sondage de l'institut Invamer publié vendredi.

« Je suis là pour finir ce que j’ai commencé, avec beaucoup d’entre vous, en 2002, et avec la conviction que la Colombie est enfin prête à changer de cap », déclarait Ingrid Bentancourt en se lançant -tardivement- en campagne en janvier. Elle faisait partie au début de la campagne d'une coalition centriste, l'Espérance, qu'elle a fait finalement éclater par ses déclarations tonitruantes contre ses partenaires, les accusant d'être complaisants avec la corruption. Elle a ensuite décidé de se présenter sous les couleurs de son propre parti, mais a là aussi dérouté par ses attaques très vives contre d'autres candidats, puis sa main tendue à l'ancien président de la droite dure, Alvaro Uribe, chef du Centre démocratique, parti actuellement au pouvoir. C'est sous sa présidence qu'elle avait été libérée en 2008 des mains des FARC lors d'une opération clandestine de l'armée.

Personnalité politique controversée en Colombie

Très populaire en France, Ingrid Betancourt, 60 ans, reste un personnage relativement controversé en Colombie, où elle ne suscite guère de sympathie et où on lui reproche notamment d'avoir essayé de tirer profit financièrement de sa détention.

Elle se désiste donc au profit de Rodolofo Hernandez, donné en troisième position dans les sondages (20,9% d’intentions de vote). Il s’agit d’un homme d'affaire de 77 ans et ancien maire de la ville de Bucaramanga, dans le nord, indépendant des partis traditionnels, inclassable politiquement, mais souvent taxé de populiste. Selon Mme Betancourt, le candidat Hernandez est « le seul qui puisse permettre la tenue d'un second tour et mettre en échec Petro et Gutierrez ».

Après cette annonce, il reste six candidats en course pour la présidentielle, tous des hommes.

(avec AFP)

