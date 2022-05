Mexique: le «Title 42» bloque les migrants à la frontière des Etats-Unis

Aux États-Unis, le gouvernement Biden avait prévu pour ce lundi la fin de l’application du « Title 42 ». Cette mesure sanitaire, instaurée par Donald Trump en mars 2020, fait que les gardes-frontières américains expulsent directement les migrants sans procédure. Mais vendredi un juge fédéral de Louisiane a bloqué la levée du titre 42. A la frontière mexicaine, les candidats au départ sont dans l'attente.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Tijuana, Gwendolina Duval

Le « Title 42 », décrié par les associations et les institutions qui défendent les droits des migrants fait polémique depuis plusieurs mois et divise les politiques américains. En question, le fait que les gardes-frontières américains expulsent directement les migrants au Mexique ou dans leur pays d’origine sans procédure. Et ce, avant même que ces derniers puissent déposer une demande d’asile.

►À lire aussi : États-Unis: un juge empêche la levée d'une mesure bloquant les migrants aux frontières

À la frontière entre le Mexique et les États-Unis, jusqu’à nouvel ordre, l’attente continue pour les migrants qui veulent déposer cette demande d’asile aux États-Unis. Depuis plus de deux ans, ils arrivent toujours plus nombreux à cette frontière et restent bloqués. Pour eux, il est impossible de repartir dans leur pays d’origine alors ils s’entassent dans les villes frontalières.

Pour Josep Herrero de l’agence de l’ONU pour les réfugiés, cette incertitude est très anxiogène. « Il y a beaucoup de confusion, les gens sont perdus. Ils ne savent pas à quoi s’attendre, ni quelles sont les procédures qui peuvent s’appliquer, ni si l’accès à la frontière est fermé ou bien s’il va rouvrir », dit-il.

Mesure pas nécessaire

Au Mexique, le titre 42 fait l’objet de protestation de la part des migrants eux-mêmes, mais aussi des associations et institutions internationales. Beaucoup considèrent que la mesure - imposée au départ officiellement pour des raisons sanitaires en raison de la pandémie de Covid-19 - n’est plus nécessaire, tandis que cela fait plus de six mois que les restrictions sont levées pour les touristes.

« Tous les États sont souverains pour mettre en place leur politique frontalière et de prévention et de contrôle des maladies, poursuit Josep Herrero, de l’agence de l’ONU pour les réfugiés. Mais en aucun cas, ces mesures ne doivent empêcher le droit à l’accès du territoire et au droit de demander l’asile, car c’est un droit de l’homme fondamental. »

Selon les estimations, depuis l’instauration du titre 42, plus d’1,7 million de personnes ont été expulsées par les États-Unis.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne