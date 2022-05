Crise du lait pour bébé: une première cargaison de lait en poudre arrive aux Etats-Unis

Getty Images via AFP - JON CHERRY

Un premier avion militaire est arrivé dimanche en provenance d’Europe avec des dizaines de tonnes de lait en poudre à son bord. Un premier vol dans le cadre de l'opération spéciale, Fly Formula, lancée par l’administration Biden pour tenter de faire face à la pénurie qui frappe le pays.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

L’avion militaire a atterri dimanche dans l’Indiana où, Tom Vilsack, le secrétaire à l’agriculture avait fait le déplacement pour l’occasion.

A bord de l’appareil, 132 palettes, plus de 30 tonnes de boîtes de lait en poudre fabriqué en Suisse. L’équivalent d’un million et demi de biberons. De quoi nourrir 9 000 nouveau-nés et 18 000 bébés a précisé Tom Vilsack.

Cette cargaison contient uniquement du lait spécial pour les bébés souffrant d’allergies. C’était la priorité pour le moment, ont expliqué les autorités ajoutant que ce lait sera envoyé aux hôpitaux et aux pédiatres qui se chargeront de le faire parvenir aux parents.

Cet arrivage est le premier d’une série de vols promis par Joe Biden, et assurés notamment par l’armée américaine, via la base de Ramstein en Allemagne.

L’administration espère ainsi pouvoir répondre rapidement à la pénurie actuelle causée par les problèmes d’approvisionnement liés au Covid et à la fermeture d’une des principales usines de production du pays. D’autres avions devraient arriver dans la semaine.

Les procédures de contrôles ont été adaptées. Ce qui normalement prend 3 semaines est désormais effectué en 72 heures.

