Les États-Unis prêts à utiliser la force pour défendre Taïwan en cas d’invasion de la Chine

Biden lance un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique

Joe Biden annonce le coup d’envoi d’un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique avec 13 premiers pays, à l’exclusion de la Chine qui ne le voit pas d’un bon oeil. « C'est un engagement pour travailler avec nos amis proches et partenaires dans la région, sur des défis qui importent le plus pour assurer la compétitivité économique au 21e siècle », a déclaré le président américain à Tokyo lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Ce nouveau partenariat Indo-Pacifique (IPEF), qui n’est pas un accord de libre-échange, s’articule autour de quatre secteurs clé : l'économie numérique, les chaînes d'approvisionnement, les énergies vertes et la lutte contre la corruption. Il est formé de 13 pays, le fameux « Quad » diplomatique : les Etats-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, ainsi que Brunei, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Ensemble, ils représentent 40 % du PIB mondial, et sont bien vus dans les milieux d’affaires. D'autres pays pourraient être intégrés.

Mais ce partenariat n’inclut par Taïwan pourtant champion mondial des semi-conducteurs.

Avec cette initiative, les Etats-Unis veulent offrir une alternative à la Chine, seconde puissance mondiale, très influente en Asie-Pacifique. Pékin accuse d'ailleurs Washington, de chercher « à former de petites cliques au nom de la liberté et de l'ouverture » en espérant «contenir la Chine ». C’est ce qu’a déclaré du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, pour qui ce projet est voué à l’échec.

Rappelons qu’en 2017, sous l’impulsion de Donald Trump, les Etats-Unis s’étaient retirés du TPP, le Partenariat transpacifique, un vaste accord de libre-échange. Joe Biden a bien précisé qu’il ne voulait pas le relancer. Les Américains voient en effet ces traités comme une menace pour les emplois dans leur pays.