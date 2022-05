À la Une: deux ans après la mort de George Floyd, quelle est la situation des Afro-Américains?

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

Publicité Lire la suite

Il y a deux ans, l’Afro-Américain George Floyd a été tué par un policier à Minneapolis, étouffé par le genou de l’officier qui l’avait plaqué au sol. « I can’t breathe » – « Je ne peux pas respirer » – c’étaient ses derniers mots durant sa lente agonie qui a duré 7 minutes et 46 secondes. Sa mort a suscité un mouvement sans précédent aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Deux ans après, quelle est la situation des Noirs à Minneapolis ? La presse américaine a enquêté. Et d’après le Washington Post, les choses n’ont pas vraiment changé, en tout cas si on écoute les témoignages. « Je pense que le cœur y est, les gens souhaitent que la situation s’améliore pour nous, mais dans les faits, il n’y a rien de concret », explique un militant afro-américain au Washington Post. Selon le journal, le comportement de la police de Minneapolis n’a pas non plus changé depuis la mort de George Floyd. Des rapports internes montrent que les agents continuent à discriminer les Afro-Américains. Ils se montrent aussi plus violents avec les Noirs qu’avec les Blancs, ajoute le journal.

Changement du discours de Joe Biden

En tant que candidat, il demandait une réforme de la police après la mort de George Floyd. Mais aujourd'hui, en tant président, il encourage plutôt les villes à embaucher plus de policiers, écrit le Washington Post. Le journal estime que Joe Biden aurait très bien pu décider de réformer la police par décret. Mais la Maison Blanche a jugé une telle mesure trop risquée. En cette année électorale, les Républicains tentent de mettre les Démocrates sur la défensive, en les présentant comme ceux qui veulent « désarmer la police », ce qui provoquerait une vague de violence dans le pays, selon les conservateurs.

L’occupation américaine en Haïti au début du 20ᵉ siècle

C’est une enquête publiée par le New York Times, à lire en anglais, français et créole. Le journal a consulté de nombreuses archives et retrace l’histoire de l’occupation américaine en Haïti, qui a duré 19 ans, de 1915 jusqu’en 1934. « Ce sera l’une des plus longues occupations militaires de l’histoire des États-Unis », écrit le New York Times.« Après le départ des troupes en 1934, des financiers américains continueront de tenir les cordons de la bourse du pays pendant encore 13 ans. »

Car la raison de l’invasion a été bel et bien économique. Officiellement, il s’agissait de sécuriser un pays « politiquement et économique instable » mais en vérité, c’était Wall Street, le secteur bancaire et notamment la National City Bank of New York qui poussait le gouvernement américain à envahir Haïti. Les États-Unis ont laissé le pays exsangue, la plupart des paysans ont vécu dans un état proche de la famine, selon un rapport de l’ONU de 1949.

Le patron de Petrobras limogé, « une décision politique » de Jair Bolsonaro

Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a limogé le patron du géant pétrolier Petrobras. Il était en poste depuis seulement 40 jours. Une décision purement électorale, analyse le site d’information O Globo. Jair Bolsonaro est préoccupé par la hausse du prix des carburants. En début du mois, Petrobras a augmenté le prix du gazole de plus de 8 %, ce qui a provoqué la colère du président Bolsonaro, écrit CartaCapital. D’après Folha de São Paulo, le gouvernement cherche à présent un moyen de geler le prix des combustibles, au moins pendant cette année électorale.

Guillermo Lasso, quel bilan après un an au pouvoir ?

En Équateur, cela fait un an que le président conservateur Guillermo Lasso est arrivé au pouvoir. Un bilan mitigé, à en croire le journal El Comercio, qui reconnaît le succès de campagne de vaccination contre le Covid. Mais contrairement aux annonces du gouvernement, qui dit avoir généré plus de 300 000 emplois, la situation sur le marché du travail reste dramatique. Seulement un Équatorien sur trois bénéficie d’un emploi stable.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne