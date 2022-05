Colombie: Francia Marquez, une afro-descendante future vice-présidente ?

REPORTAGE

Pour la première fois de son histoire, la Colombie pourrait être dirigée par un président de gauche. Gustavo Petro, ancien guérillero et vieux routier de la politique colombienne est le favori des sondages. Mais la vraie étoile de cette campagne électorale colombienne, c’est la femme qu’il s’est choisi comme vice-présidente : Francia Marquez.

De nos envoyés spéciaux à Cali, Stefanie Schüler et Damien Fellous

Francia Marquez, 40 ans, est une militante afro-colombienne issue du milieu rural. Dans un pays déchiré par les inégalités sociales, elle est devenue en quelques mois l’idole de toute une génération, même si elle n’a jamais exercé de mandat électif.

Mardi matin à Siloé, quartier pauvre de Cali et haut lieu de la contestation sociale qui a secoué la Colombie l’an dernier. Dans la petite salle communautaire, Francia Marquez se sait en terrain conquis.« Ce quartier est majoritairement habité par des exclus, par des marginalisés. Je suis comme vous. Je viens d’un hameau défavorisé. Je viens des luttes populaires. Et j’ai décidé d’entrer en politique parce que je crois que c’est la seule manière de changer ce pays », déclare-t-elle.

Ancienne femme de ménage

Mère célibataire de deux enfants, Francia Marquez a été femme de ménage. Son combat pour défendre son village natal dans le Cauca contre des mines illégales a valu à cette militante écologiste et féministe le prix Goldman en 2018. Elle décide de devenir avocate. Un an plus tard, elle échappe à un attentat.

Aujourd’hui, sa candidature à la vice-présidence oblige la Colombie à affronter ses vieux démons… de couleur, de classe et de sexisme. « Elle représente le changement. Dans la société colombienne jusqu’à présent cette femme n’aurait été qu’employée de maison. Et là, elle sera notre vice-présidente. C’est énorme ! En Colombie, une femme afrodescendante s’apprête à arriver au pouvoir ! », explique une jeune infirmière venue l’écouter.

