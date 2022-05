Etats-Unis: le candidat soutenu par Trump n'a pas fait recette aux primaires en Géorgie

Atlanta, le 24 mai 2022: Brian Kemp est sorti vainqueur de la course à l'investiture républicaine pour le poste de gouverneur. Gouverneur sortant, il était soutenu par l'ex-vice président Mike Pence. REUTERS - DUSTIN CHAMBERS

Aux Etats-Unis, la Géorgie connait désormais les principaux résultats de sa primaire de mardi pour les élections de mi-mandat qui décideront en novembre de la composition du Sénat américain et de la Chambre des représentants. Le scrutin s’est tenu mardi dans cet Etat du sud-est du pays remporté d'un cheveu par Joe Biden en novembre 2020. La Géorgie, où Donald Trump concentre depuis un an et demi ses efforts pour tenter de prouver que l'élection présidentielle lui a été « volée ». Mais l’ancien président n’a pas réussi à faire élire les candidats qui soutenaient ces accusations.