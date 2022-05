États-Unis: après la tuerie au Texas, le débat autour de la législation sur les armes resurgit

Reportage

Le débat sur la législation sur les armes resurgit après la tuerie au Texas. Mais, dans un État comme celui-ci, l’un des plus attachés au second amendement de la Constitution qui garantit le droit de porter une arme aux États-Unis, certaines familles de victimes veulent rester armées.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Uvalde, David Thomson

Jesse Ortiz, 50 ans, habite en face de l’école primaire de Uvalde. C’est là qu’il était lui-même scolarisé enfant, comme son fils plus tard et sa petite fille aujourd'hui. Pendant la tuerie, celle-ci était à l’intérieur. Quand son grand-père a entendu les premiers coups de feu. Il a tout de suite compris. Et il est sorti avec son arme à feu à la main.

« Je suis resté devant ma porte avec mon pistolet. J’ai vu plusieurs parents venir chercher leur enfant avec leur fusil dans la rue. Ils n’ont pas pu les utiliser. La police ne les a pas laissé entrer. »

Tuée par un fusil d’assaut AR-15 acheté sur internet

Sa petite fille a finalement été sauvée, mais la petite sœur de sa belle-fille - âgée de 10 ans - a été tuée par un fusil d’assaut AR-15 acheté sur internet par le tueur de 18 ans. Pas de quoi pour autant remettre pas en cause la position de Jesse sur les armes à feu. « C’est le Texas, ici tout le monde est armé. » Membre de la NRA, le puissant lobby des armes, il a toujours défendu le droit de porter une arme aux États-Unis.

Et selon lui, le meilleur moyen de lutter contre les tueries de masse serait d’armer les enseignants : « Il faut plus d’armes. Il faut armer et former les enseignants et le personnel administratif. Parce que ce sont eux qui sont en première ligne pour défendre les enfants. »

Dans la soirée, comme des centaines d’autres habitants de Uvalde, Jesse a participé à la veillée en mémoire des 21 victimes. Certaines des familles étaient là aussi, assises aux côtés du gouverneur Greg Abott et du sénateur Ted Cruz. Ce sont deux des plus fervents opposants à toute réforme de la législation sur les armes à feu aux États-Unis.

♦ Le Congrès de la NRA, trois jours après le massacre Trois jours après le massacre de 19 enfants entre 8 et 10 ans et deux enseignantes par un jeune de 18 ans armé d’un fusil d’assaut, le Congrès annuel du puissant lobby des armes, la National Rifle Association (NRA) au Texas, à 4h30 de routes de là. Dès le lendemain de la tuerie, l’ancien président Donald Trump a refusé d’annuler son intervention. D’autres personnalités sont également attendues comme le Sénateur Ted Cruz, le gouverneur Greg Abbott, le n°2 du Texas et le procureur général, tous adoubés par l’ancien président. La NRA, poussée par tous les élus démocrates à décaler cet événement par respect pour les 21 victimes, a aussi refusé d’annuler le rendez-vous. La National Rifle Association attend 50 000 membres et tous les fabricants d’armes à feux. Tous sauf l’entreprise Daniel Defense, fabricant de l’arme utilisée par le tireur Salvador Romas. Leur stand sur près de 6 hectares d’armes et de matériels, comme la NRA en fait la publicité, sera vide. Du côté, des absents ayant trouvé au dernier moment des agendas conflictuel, l’autre sénateur du Texas, John Cornyn a décidé jeudi qu’il ne participerait pas étant pour des raisons personnelles à Washington. L’étoile montante du parti républicain, le vétéran Dan Crenshaw sera au débotté en Ukraine ce vendredi. Deux artistes de country ont également annulé leur participation, Larry Gatlin et Don McLean. Un rassemblement est prévu samedi face au palais des congrès. Parmi les manifestants, le maire de Houston, mais aussi Beto O’Rourke, qui avait déjà interrompu la conférence de presse du gouverneur du Texas mercredi, l’accusant de n’avoir rien fait depuis la dernière attaque dans une école au Texas. On attend beaucoup de monde.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne